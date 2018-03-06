۶۷ درصد مشاغل ایجاد شده در سال گذشته به زنان اختصاص یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، پروانه مافی افزود: دومین کنگره ملی زنان موفق ایران به لطف خداوند متعال ،اسفند ماه امسال نیز برای دومین سال متوالی در مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی تهران برگزار می شود.

وی اظهار کرد: سال گذشته این رویداد بزرگ و ملی با حضور و استقبال گسترده بانوان محترم از سراسر ایران، از جمله نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، اعضاء محترم شوراهای اسلامی، کارآفرینان، اساتید دانشگاه و مدیران ارشد سازمان ها و نهاد ها و دستگاه های اجرایی برگزار و ضمن تبیین و واکاوی مناسبات لازم جهت حضور بیش از پیش زنان در عرصه های اجرایی خصوصا در مناصب مدیریتی، بر اساس رصد های صورت گرفته و اطلاعات دریافتی شاهد بازخوردهایی بسیار مطلوب و بی سابقه در سال های اخیر بوده ایم.

رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس تاکید کرد: عدم امکان اثبات سازی توانمندی های زنان برای حضور در عرصه های مختلف بویژه در برنامه ریزی و مدیریت که حوزه های قدرت محور هستند روز به روز مخاطبان را بیشتر با این پرسش رو به رو می کند که چالش های زنان بیش از آن است که بتوان به سرعت آن را برطرف کرد، که این موضوع به خودی خود لازمه برگزاری چنین نشست هایی است.

مافی گفت: رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی در بخشی از سخنان خود تصریح کرد: مشارکت سیاسی زنان در جمهوری اسلامی ایران یکی از محور های قابل بحث در تعاملات اجتماعی است. همانطور که تعمیق مشارکت در تمامی سطوح جامعه یکی از شاخص های توسعه است، حق مشارکت در حوزه رای دادن و افزون شدن درصد ورودی دختران نسبت به پسران به دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی به همراه حضور موثر آن ها در عرصه های گوناگون اجتماعی بیانگر مجموعه ای از توانایی ها و اساس نیاز است که برخی رویکرد های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی موانعی در قالب سازمانی و فردی در پیش روی آن ها ایجاد کرده است.

وی خاطرنشان کرد: خوشبختانه در سال های اخیر با حضور بانوان محترم در مجلس شورای اسلامی ، شاهد حضور عینی زنان در تصمیم گیری های کلان کشور در عرصه قانون گذاری هستیم. همانگونه که شاهد بودیم ، بدو تشکیل مجلس دهم و بلافاصله بعد از تایید اعتبارنامه نمایندگان مجلس دهم شورای اسلامی در صحن علنی، فراکسیون زنان و خانواده با حضور همه زنان نماینده تشکیل شد و نخستین جلسه خود را برگزار کرد که این موضوع خود نشانه ای بزرگ از وجود عزم راسخ و پتانسیل بالقوه در بانوان محترم ایران اسلامی، خصوصا در عرصه های سیاست گذاری است.

پروانه مافی با اشاره به "سهم زنان از مدیریت و موانع پیش رو" به عنوان یکی از چالش ها و موضوعات جدی اظهار داشت: دولت با تمامی بحران هایی که داشته و شرایطی که پشت سر گذاشته ۶۷ درصد از شغل های ایجاد شده در سال گذشته را به زنان اختصاص داده است وی اعلام کرد: علاقه مندان و پژوهشگران گرامی می توانند با توجه به محورهای کنگره از جمله شناسایی موانع پیش روی نقش آفرینی مدیریتی بانوان در دستگاه اجرایی، بررسی موانع فرهنگی و اجتماعی در عدم حضور بانوان کشور در بخش های مدیریتی، شناسایی راهکارهایی جهت افزایش حضور بانوان در بخش های مدیریتی، شناسایی فرصت و تهدیدها در عرصه حضور بانوان در بخش های مدیریتی و...، مقالات خود را برای شرکت در این کنگره از طریق پایگاه اینترنتیwww.topwomeni.ir به دبیرخانه کنگره، ارسال نمایند. علاقه مندان برای کسب اطلاعات تکمیلی میتوانند به پایگاه اینترنتی کنگره مراجعه و یا با شماره های ۴-۳۳۶۹۹۰۹۳-۰۲۱و ۹-۳۶۶۲۱۳۱۸-۰۲۱ تماس حاصل کنند.