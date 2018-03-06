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۱۵ اسفند ۱۳۹۶، ۱۵:۰۵

با صدور پیامی؛

لاریجانی درگذشت برادر نماینده مردم بندر ماهشهر را تسلیت گفت

لاریجانی درگذشت برادر نماینده مردم بندر ماهشهر را تسلیت گفت

رئیس مجلس شورای اسلامی با صدور پیامی درگذشت برادر نماینده مردم بندر ماهشهر را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی با صدور پیامی درگذشت برادر علی گلمرادی نماینده بندر ماهشهر، امیدیه، بندر امام(ره) و هندیجان را تسلیت گفت.

متن پیام به شرح زیر است:

«بسم الله الرحمن الرحیم

انا لله و انا الیه راجعون

جناب آقای دکتر علی گلمرادی

نماینده محترم بندر ماهشهر؛ امیدیه، بندرامام و هندیجان

درگذشت برادر ارجمندتان را به جنابعالی و خانواده محترم تسلیت گفته، برای آن مرحوم رحمت الهی و برای بازماندگان صبر  و اجر از درگاه خداوند متعال مسئلت می کنم.

علی لاریجانی

رییس مجلس شورای اسلامی»

کد مطلب 4245164

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