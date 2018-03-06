انسان ها باید در همین دنیا، گذرنامه ای برای آخرت تهیه کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله ضیاءالدین نجفی، نویسنده و پژوهشگر حوزوی، در جلسه درس اخلاق و تفسیر قرآن کریم، که در مسجد و حوزه علمیه نبی اکرم(ص) برگزار شد سخنرانی کرد. در ادامه بخشی از مهم ترین سخنان وی می آید؛

همه امور عالم در اختیار خداوند است، البته این سخن، به معنای مجبوربودن و بی اختیار بودن انسان نیست.انسان هنگام تولد، مطهر و پاک است، اما بر اثر ترییت نامناسب و تحت تاثیر عوامل محیطی، دچار فساد و تباهی اخلاقی می شود.کودک بر اساس فطرتی پاک که خداوند به او تقدیم داشته است، مفاهیم و مصادیق خیر و شر، و خوب و بد را تشخیص می دهد؛ و می تواند با اختیار خود و با استفاده از نیروی عقل و اندیشه، مسیر درست را انتخاب کند.

مسیر حرکت انسان به سوی آخرت، یک طرفه است و بازگشتی از آخرت به این دنیا وجود ندارد. بنابراین انسان ها باید در همین دنیا، توشه و به تعبیری پاسپورت (گذرنامه ای) برای آخرت تهیه کنند. اگر این گذرنامه، خوب و درست باشد، ماموران الهی، صاحب آن را به سوی بهشت هدایت می کنند.خداوند حکیم با ارسال انبیای بزرگوار، می خواهد انسان ها را از ناپاکی ها و بدی ها دور کند و آنان را به سوی سعادت اخروی رهنمون کند.

خداوند متعال می خواهد زندگی، رفتار و اعمال انسان ها بابرکت و در مسیر بندگی و همچنین دست گیری از نیازمندان باشد.خداوند، حکیم و مدبر است و زندگی انسان ها را بر اساس حکمت، قرار داده است و می خواهد انسان ها در مسیر او قدم بردارند. براساس آیات قرآن کریم، خداوند به هر عمل خیر انسان، ده برابر پاداش می دهد.