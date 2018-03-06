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۱۵ اسفند ۱۳۹۶، ۲۰:۳۶

روحانی در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی:

حضور فعال زنان در عرصه های اجتماعی از افتخارات انقلاب اسلامی است

حضور فعال زنان در عرصه های اجتماعی از افتخارات انقلاب اسلامی است

جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور کشورمان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور کشورمان شامگاه سه شنبه و در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: عشق و پیروی ملت ما از اهل بیت (ع) بزرگترین سرمایه ما در انقلاب و امروز در حفظ دستاوردهای انقلاب است.

رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به همزمانی سالروز ولادت بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران با این رویداد، گفت: حضرت امام خمینی (ره) شخصیتی ممتاز بود که خدمات ایشان به اسلام و همچنین استقلال و عزت ملت ایران؛ اگر نگوییم در قرون اخیر بی نظیر بوده، قطعا کم نظیر است.

روحانی در بخش دیگری از سخنان خود ضمن تبریک روز زن و مادر، افزود: در اسلام و آموزه های خاندان رسالت جایگاه والایی برای بانوان تبیین شده است و در ۴ دهه پس از انقلاب نیز بر همین مبنا همواره به حقوق و حضور زنان توجه ویژه ای شده است.

رئیس جمهور حضور موثر زنان در تمام عرصه های سیاسی و اجتماعی، آموزشی و تحقیقاتی را از برگ های زرین انقلاب اسلامی و باطل کننده اتهاماتی دانست که برخی مدعیان حقوق بشر نسبت به جمهوری اسلامی مطرح می کنند.

روحانی نقش مادران را در تربیت جامعه و ارتقای فرهنگی غیرقابل جایگزین برشمرد و افزود: بانوان و مادران حق بزرگی بر حفظ استقلال کشور، انقلاب و دفاع مقدس دارند.

رئیس جمهور همچنین حضور ۳ زن در ترکیب کابینه، ۷ معاون وزیر و دهها مشاور و مدیر کل در دستگاه های اجرایی را نمادی از توجه ویژه دولت تدبیر و امید به حقوق و توانمندی های بانوان دانست و افزود: در ۴ سال گذشته مجموعا بیش از ۲ میلیون شغل خالص در کشور ایجاد شده که بخش قابل ملاحظه از این فرصت های شغلی به زنان اختصاص یافته است.

کد مطلب 4245476

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