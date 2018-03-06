حضور فعال زنان در عرصه های اجتماعی از افتخارات انقلاب اسلامی است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور کشورمان شامگاه سه شنبه و در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: عشق و پیروی ملت ما از اهل بیت (ع) بزرگترین سرمایه ما در انقلاب و امروز در حفظ دستاوردهای انقلاب است.

رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به همزمانی سالروز ولادت بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران با این رویداد، گفت: حضرت امام خمینی (ره) شخصیتی ممتاز بود که خدمات ایشان به اسلام و همچنین استقلال و عزت ملت ایران؛ اگر نگوییم در قرون اخیر بی نظیر بوده، قطعا کم نظیر است.

روحانی در بخش دیگری از سخنان خود ضمن تبریک روز زن و مادر، افزود: در اسلام و آموزه های خاندان رسالت جایگاه والایی برای بانوان تبیین شده است و در ۴ دهه پس از انقلاب نیز بر همین مبنا همواره به حقوق و حضور زنان توجه ویژه ای شده است.

رئیس جمهور حضور موثر زنان در تمام عرصه های سیاسی و اجتماعی، آموزشی و تحقیقاتی را از برگ های زرین انقلاب اسلامی و باطل کننده اتهاماتی دانست که برخی مدعیان حقوق بشر نسبت به جمهوری اسلامی مطرح می کنند.

روحانی نقش مادران را در تربیت جامعه و ارتقای فرهنگی غیرقابل جایگزین برشمرد و افزود: بانوان و مادران حق بزرگی بر حفظ استقلال کشور، انقلاب و دفاع مقدس دارند.

رئیس جمهور همچنین حضور ۳ زن در ترکیب کابینه، ۷ معاون وزیر و دهها مشاور و مدیر کل در دستگاه های اجرایی را نمادی از توجه ویژه دولت تدبیر و امید به حقوق و توانمندی های بانوان دانست و افزود: در ۴ سال گذشته مجموعا بیش از ۲ میلیون شغل خالص در کشور ایجاد شده که بخش قابل ملاحظه از این فرصت های شغلی به زنان اختصاص یافته است.