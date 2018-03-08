به گزارش خبرنگار مهر به نقل از تلگراف، پس از این که ثروت دونالد ترامپ به ۳.۱ میلیارد دلار کاهش یافت، او در فهرست رده‌بندی میلیاردرهای جهان توسط مجله فوربز، ۲۰۰ پله سقوط کرد.

رییس‌جمهور آمریکا سال گذشته در رتبه ۵۴۴ ام میلیاردرهای جهان قرار داشت اما حالا با از دست دادن بیش از ۴۰۰ میلیون دلار از ثروت خود، در رده ۷۶۶ ام قرار دارد.

طبق اعلام فوربز این سقوط تا حدی با سقوط دارایی‌های خرده‌فروشی ترامپ و افت برند او مرتبط می‌باشد.

تخمین مجله فوربز بسیار پایین‌تر از ادعای ترامپ در زمان انتخابات است. او در سال ۲۰۱۵ ادعا می‌کرد که ثروتش بیش از ۱۰ میلیارد دلار است.

آقای ترامپ که اولین میلیاردری بود که رییس‌جمهور می‌شد، وقتی به کاخ سفید وارد شد از تجارت خود کناره‌گیری کرد و آن را به دو پسر ارشد خود، دون جونیور و اریک، واگذار کرد.

ثروت او از ۱۸ ساختمان ترامپ در نیویورک، زمین‌های گلف و یک شرکت مشروب‌سازی و همچنین شرکت‌هایی در سراسر جهان که تحت لیسانس نام او فعالیت می‌کنند، تشکیل می‌شود.

آقای ترامپ بخشی از ثروت خود را از پدرش، فرد به دست آورده است. او مساکنی ارزان در محله‌های بروکلین و کوئینز نیویورک ساخته است.

طبق اعلام فوربز، ارزش برج ترامپ که معروف‌ترین ساختمان او در قلب منطقه خریدوفروش خیابان پنجم، در سال گذشته ۴۱ میلیون دلار افت کرده است.

در همین زمان شرکت ورزشی نایکی اعلام کرده است که از ساختمان ترامپ در خیابان ۵۷ ام پلاک ۶، نقل مکان خواهد کرد که این به معنای این است که این ساختمان ۶۵۰۰۰ فوت مربعی نیازمند یک مستاجر جدید است.

از زمانی که ترامپ برنده انتخابات ریاست‌جمهوری شد، ارزش زمین‌های گلف او نتایجی بالا و پایین داشته‌اند. فوربز گزارش می‌دهد که آن زمین‌های گلفی که در ایالت‌هایی قرار دارند که ترامپ در آنها پیروز شده است، با رشد درآمد مواجه شده‌اند اما آن زمین‌هایی که در ایالت‌هایی قرار گرفته‌اند که هیلاری کلینتون در آنها پیروز شده است، با افت درآمد مواجه شده‌اند.

جف بزوس، موسس غول خرید آنلاین، آمازون، با ۱۱۲ میلیارد درآمد، ثروتمندترین جهان است.

در رتبه دوم بیل گیتس، موسس مایکروسافت، قرار دارد و وارن بافت، سرمایه‌گذار معروف آمریکا، برنارد آرنولت، رییس شرکت کالاهای لاکچری ال‌وی‌ایچ‌ام و مارک زاکربرگ، موسس فیس‌بوک هم در رتبه‌های بعدی هستند.