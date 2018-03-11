وام تولید سال آینده افزایش می یابد/ تشکیل شورای صیانت از اکران

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری محمدمهدی حیدریان رییس سازمان سینمایی با حضور صادق موسوی مدیرعامل انجمن سینمای جوانان ایران، ابراهیم داروغه زاده معاون ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی، محمدمهدی طباطبایی نژاد مدیرعامل مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، محمدرضا فرجی مدیرکل سینمای حرفه‌ای سازمان سینمایی در ساختمان این سازمان در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد.

محمدمهدی حیدریان در ابتدای نشست با اشاره به اینکه اولین مرتبه است که در نشستی خبری با اهالی رسانه دیدار می کند، گفت: ابتدا درگذشت همایون شهنواز و لوون هفتوان را تسلیت می گویم. در سالی که گذشت بر اساس تجربه ای که سینما با آن مواجه بود و با این نگاه که سینما مقوله ای پیچیده است نیازمند یک برنامه منسجم بودیم به همین منظور طی نشست های متعدد با صنوف مختلف سینما و کارشناسان خارج از سینما برنامه جامع سینما تدوین شد.

وی تاکید کرد: در این برنامه جامع تلاش می کنیم هیچ اقدامی توسط ما که باعث تضعیف بخش خصوصی شود، صورت نگیرد.

رییس سازمان با تاکید بر اینکه در سالی که گذشت تصمیم گرفته شد تصدی گری دولت در امور سینما کم شود، بیان کرد: صنوف در پاره ای اوقات مجبور می شوند به دلایلی از جمله منافع مقطعی از منافع کلی خود چشم بپوشند در حالی که سینما مقوله کوتاه مدت نیست. نظام اکران جزو مواردی بود که سینماگران نسبت به آن نکته داشتند. رها کردن اکران برای منافع کوتاه مدت یک خطای استراتژیک است و اگر قرار باشد اکران به دلیل نگاه کوتاه مدت ما مخاطب خود را ز دست دهد به نفع سینما نیست و ما تلاش کردیم در نظام نامه جدید اکران تولیدات متنوع تری داشته باشیم تا مخاطب بالقوه بالفعل شود.

حیدریان ادامه داد: در سالی که گذشت هر سه روز یک سالن به ناوگان سینمایی اضافه شد و این یعنی فیلم بیشتر نیز اکران شد و صدور پروانه ساخت نسبت به سال گذشته پیشرفت بیشتری داشت و در هر سه روز یک فیلم سینمایی کلید خورد.

در سالی که گذشت هر سه روز یک سالن به ناوگان سینمایی اضافه شد و صدور پروانه ساخت نسبت به سال گذشته پیشرفت بیشتری داشت و در هر سه روز یک فیلم سینمایی کلید خورد معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در بخش دیگر نشست به مساله امنیت شغلی در سینما اشاره و بیان کرد: ما برای تامین امنیت شغلی در سینما باید به این الزام برسیم که در فیلم ها فقط از اعضای صنوف استفاده شود پس از این به بعد باید مساله صدور پروانه ساخت در ۲ مرحله باشد؛ اول صدور خود پروانه ساخت و دوم تضمین استفاده از عوامل حرفه ای عضو صنوف سینمایی.

حیدریان در ادامه سخنان خود خبر داد: همچنین با اصلاح نظام تهیه کنندگی سعی می کنیم بخش تهیه کننده را به سمت مسئولیت پذیری ببریم.

وی با اشاره به تدوین نظام نامه جدید اکران که صنوف می گویند به آنها ابلاغ نشده است، توضیح داد: اصلاحات نظام نامه اکران انجام شده که تا آخر هفته این نظام نامه به دست صنوف می رسد.

حیدریان خبر داد: احیا و تقویت شورای صیانت از اکران از جمله برنامه های ما به شمار می رود که این شورا در خانه سینما به فعالیت می پردازد. در برنامه جامع سینما بحث اقتصادی پرونده جدا دارد و باید از سرمایه ای که از بخش های نامعلوم وارد سینما می شود جلوگیری کنیم. در همین راستا نشستی با رییس بورس داشتیم و کارگروه آن نیز تشکیل شده است و برای سال آینده از این امکان استفاده می کنیم و بر اساس آن، مردم شرکای ما در تولید فیلم و سالن خواهند بود.

وی ادامه داد: ۱۹ شرکت وی او دی مجوز گرفته اند که از سال آینده برای رسیدن به بازار جدید این بخش توسعه پیدا می کند. همچنین قرار است برای شهرهای کم جمعیت که بخش خصوصی نمی تواند برای ساخت سالن ورود پیدا کند با همکاری سازمان برنامه و بودجه سالن سینما بسازیم. در حال حاضر بیش از ۵۰ سالن سینما در مشهد در حال ساخت است همچنین با استان های دور صحبت کردیم تا برای تولید محتوا فعالیت بیشتری داشته باشند و بنیاد فارابی از مساله تولید فیلم در شهرستان ها حمایت می کند.

به گفته وی، با طرح سینماسیار بسیاری از شهرهای بدون سینما فرصت نمایش فیلم ها را پیدا کرد اند.

رییس سازمان سینمایی با بیان اینکه مرکز گسترش سینمای مستند ۱۰ خانه مستند را در ۱۰ استان ایجاد می کند، افزود: همچنین خانه سینما نیز شعبی در شهرستان ها خواهد داشت. انجمن سینمای جوانان ایران در گذشته به بحث آموزش توجه می کرد حال قرار است به مساله تولید نیز بیشتر توجه کند و امیدوارم این تولیدات موفق باشند.

در سال آینده بنیاد سینمایی فارابی سعی می کند میزان و سهم وام تولید را افزایش دهد و بر همین اساس ۶۰ درصد از بودجه فارابی به نیروهای جوان و خلاق ارایه می شود معاون وزیر ارشاد درباره برگزاری همزمان یک جشنواره در چند شهر توضیح داد: جشنواره ها می توانند به صورت همزمان در شهرها و یا با فاصله اندکی برگزار شوند که نمونه موفق آن جشنواره فیلم کودک و نوجوان بود که با استقبال همراه شد.

حیدریان در بخش دیگری از این نشست گفت: در سال آینده بنیاد سینمایی فارابی سعی می کند میزان و سهم وام تولید را افزایش دهد و بر همین اساس ۶۰ درصد از بودجه فارابی به نیروهای جوان و خلاق ارایه می شود البته این نکته به این معنا نیست که خلاقیت فقط نزد فیلم اولی هاست.

رییس سازمان سینمایی تاکید کرد: تلاش می کنیم در سال آینده بازار خارجی و حضور اقتصادی در هند، چین، آسیا و منطقه را گسترش دهیم.

وی در پایان اظهار کرد: وضعیت تکنولوژی سینما باید ساماندهی شود که از آن جمله به سی جی آی می توان اشاره کرد که برای آن بخش و مدیر جدید انتخاب کرده ایم. همچنین امیدوارم سینمای ایران در سال آینده سینمای منتقد و منصف و پرسشگرانه باشد. ما نیاز داریم منافع ملی خود را بشناسیم و از طریق مجموعه فیلم های تولید شده، مردم به سینما افتخار کنند.