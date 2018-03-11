رژیم صهیونیستی قادر به مدیریت مواجهه با ایران نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، سرلشکر غلامعلی رشید فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیاء(ص) در نشستی که با حضور مسئولین و کارشناسان امنیتی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برگزار شد، در ارزیابی موقعیت و شرایط منطقه‌ای ایران و دستاوردهای آن، گفت: جمهوری اسلامی ایران در سال جاری با شکست تروریسم داعش در منطقه علاوه بر ثبات بخشی در سوریه و عراق، قدرت بازدارندگی خود را در برابر تهدیدات نظامی- امنیتی افزایش داد.

وی افزود: هم اکنون توسعه و تعمیق قدرت منطقه‌ای ایران هرگونه تصمیم‌گیری برای مقابله با جمهوری اسلامی را دشوار و با هزینه‌های غیرقابل محاسبه همراه کرده است.

فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیاء(ص) ادامه داد: رژیم صهیونیستی امروز بیش از گذشته قدرت جمهوری اسلامی ایران را در منطقه ادراک و باور کرده و از آزمون آن خودداری خواهد کرد؛ زیرا قادر به مدیریت مواجهه با ایران و تحمل هزینه‌ آن نخواهد بود.

سرلشکر رشید تصریح کرد: آمریکا نیز از فرو رفتن در باتلاقی که حاصل سیاست‌های بحران‌سازی و ایجاد درگیری نظامی از سوی رژیم صهیونیستی است، خودداری کند.

وی افزود: امروز با تشکیل جبهه ائتلاف عربی- عبری- غربی در برابر ایران، مسئله فلسطین به عنوان مهمترین مسئله جهان اسلام را به حاشیه راندند و به فراموشی سپرده‌اند.

فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیاء(ص) خاطرنشان کرد: در گذشته ضعف و فروپاشی قدرت سیاسی و نظامی، بر اثر پیروزی انقلاب اسلامی، منطق تصمیم‌گیری برای حمله نظامی را شکل داد ولی امروز به دلیل قدرتمندی جمهوری اسلامی ایران و دشواری‌های مقابله با این کشور موجب افزایش تهدیدات شده است.

سردار رشید با بیان اینکه دشمن با نگرانی از قدرت و نفوذ منطقه‌ای ایران، ثبات و انسجام داخلی کشور را نشانه رفته است، گفت: نیروهای مسلح به ویژه سپاه باید علاوه بر مشارکت در تامین ثبات امنیتی کشور و کمک به تسهیل در رشد و توسعه اقتصادی، بیش از گذشته برای دفاع و حفظ دستاوردهای قدرت منطقه‌ای ایران، در برابر هرگونه تهدیدات تجاوزگرانه آماده باشند.