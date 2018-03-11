۲۰ اسفند ۱۳۹۶، ۱۲:۰۲

سرلشکر رشید در جمع مسئولان امنیتی سپاه:

رژیم صهیونیستی قادر به مدیریت مواجهه با ایران نیست

فرمانده قرارگاه خاتم‌الانبیاء گفت رژیم صهیونیستی قادر به مدیریت مواجهه با ایران نخواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرلشکر غلامعلی رشید فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیاء(ص) در نشستی که با حضور مسئولین و کارشناسان امنیتی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برگزار شد، در ارزیابی موقعیت و شرایط منطقه‌ای ایران و دستاوردهای آن، گفت: جمهوری اسلامی ایران در سال جاری با شکست تروریسم داعش در منطقه علاوه بر ثبات بخشی در سوریه و عراق، قدرت بازدارندگی خود را در برابر تهدیدات نظامی- امنیتی افزایش داد.

وی افزود: هم اکنون توسعه و تعمیق قدرت منطقه‌ای ایران هرگونه تصمیم‌گیری برای مقابله با جمهوری اسلامی را دشوار و با هزینه‌های غیرقابل محاسبه همراه کرده است.

فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیاء(ص) ادامه داد: رژیم صهیونیستی امروز بیش از گذشته قدرت جمهوری اسلامی ایران را در منطقه ادراک و باور کرده و از آزمون آن خودداری خواهد کرد؛ زیرا قادر به مدیریت مواجهه با ایران و تحمل هزینه‌ آن نخواهد بود.

سرلشکر رشید تصریح کرد: آمریکا نیز از فرو رفتن در باتلاقی که حاصل سیاست‌های بحران‌سازی و ایجاد درگیری نظامی از سوی رژیم صهیونیستی است، خودداری کند.

وی افزود: امروز با تشکیل جبهه ائتلاف عربی- عبری- غربی در برابر ایران، مسئله فلسطین به عنوان مهمترین مسئله جهان اسلام را به حاشیه راندند و به فراموشی سپرده‌اند.

فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیاء(ص) خاطرنشان کرد: در گذشته ضعف و فروپاشی قدرت سیاسی و نظامی، بر اثر پیروزی انقلاب اسلامی، منطق تصمیم‌گیری برای حمله نظامی را شکل داد ولی امروز به دلیل قدرتمندی جمهوری اسلامی ایران و دشواری‌های مقابله با این کشور موجب افزایش تهدیدات شده است.

سردار رشید با بیان اینکه دشمن با نگرانی از قدرت و نفوذ منطقه‌ای ایران، ثبات و انسجام داخلی کشور را نشانه رفته است، گفت: نیروهای مسلح به ویژه سپاه باید علاوه بر مشارکت در تامین ثبات امنیتی کشور و کمک به تسهیل در رشد و توسعه اقتصادی، بیش از گذشته برای دفاع و حفظ دستاوردهای قدرت منطقه‌ای ایران، در برابر هرگونه تهدیدات تجاوزگرانه آماده باشند.

