نهضت بازپس گیری عرصه های واگذارشده اراضی عباس آباد شکل بگیرد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد سالاری در دیدار با سید محمد حسین حجازی مدیرعامل شرکت نوسازی عباس آباد ضمن بازدید از مجموعه فرهنگی و گردشگری عباس آباد اظهارداشت: نهضت بازپس گیری عرصه های واگذار شده اراضی عباس آباد به صورت جدی و کوشش مضاعف شکل بگیرد.

در این دیدار سالاری ضمن اشاره به این موضوع که گزارش های ارائه شده و اولویت اول مدیریت شرکت مبتنی بر انسجام بخشی میان عرصه های اراضی عباس آباد است تاکید کرد: مدیر عامل اراضی عباس آباد به درستی متوجه مطالبات جدی افکار عمومی و نهادهای قانونی و نظارتی نظیر شورا و هیئت مدیره شده است و امیدواریم با حضور حجازی در راس امور شرکت نوسازی عباس آباد و حمایت شورای شهر و شهردار تهران بتوانند نهضت بازپس گیری عرصه های واگذار شده قبلی را چه به صورت سندی و چه توافقی پیش برده و در این دوره به اتمام برسانند.

وی افزود: یک بار من به صورت کوتاه در فرآیند بررسی بودجه امسال عرض کردم که آنچه برای مدیریت شرکت نوسازی عباس آباد ماندگار خواهد شد تداوم همین رویکرد است و ضمن باز پس گیری اراضی در اصل مدیریت یکپارچه در حوزه بهره برداری سرلوحه کار این شرکت قرار گیرد که در آینده بتوانیم الگوی اراضی عباس آباد را به سایر عرصه های شهر تهران به خصوص حریم این شهر پس از یک اعتماد سازی بین مدیریت شهری و نهادهای فرادست از جمله مقام معظم رهبری تعمیم دهیم تا در ادامه بتوانیم مجموعه اراضی گسترده حریم شهر تهران را که بالغ بر ده برابر مساحت محدوده طرح تفصیلی است را به نحوی پیش بریم که در حال حاضر اراضی فرهنگی و گردشگری عباس آباد بجز وضعیت واگذاری های نامتجانس با طرح جامع از آن برخوردار است تا از این طریق شرایطی را فراهم آوریم که شهروندان آخر هفته ها و تعطیلی ها به سمت شمال ایران و بقیه شهرهای توریستی سرازیر نشوند.

سالاری تصریح کرد: طرح انسجام بخشی اراضی عباس آباد با رویکرد بازپس گیری بخش هایی که به خصوص در زمینه بهره برداری به برخی نهاد ها و سازمان ها واگذار شده باید پیگیری شود.

وی با اشاره به اینکه اولویت شرکت نوسازی عباس آباد مبتنی بر ایجاد یک مدیریت یکپارچه در حوزه بهره برداری باشد گفت: به نظر یکی از مهمترین اولویت های این عرصه به عنوان نگینی در مرکز تهران علیرغم دخالت هایی که توسط خود دولت ها و نهادها و سازمان های حاکمیتی صورت گرفته، مجموع ظرفیت هایی که در اراضی به لحاظ برخورداری از فضاهای سبز و مراکز فرهنگی با رویکرد محتوایی وجود دارد ارزشمند است و می تواند برای دیگر کلان شهر ها در سطح کشور الگو باشد.

رییس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران افزود:امیدواریم مدیرعامل شرکت نوسازی عباس آباد نهضت بازپس گیری را بر پایه مطالبات افکار عمومی و بویژه اعضای محترم شورای اسلامی شهر تهران تداوم بدهند و قطعا در این فرآیند نیاز به مطالبات بیشتر افکار عمومی بویژه دیده بان های شهری و صاحب نظران این عرصه هست.

سالاری در رابطه با تخلف در پروژه اطلس پلازا افزود: همین جا اعلام می کنم فروش زمین های مجموعه tod که تحت عنوان اطلس پلازا به یکی از نهادهای حاکمیتی در دوره قبل واگذار شده قانونی نبوده و طبق مفاد طرح جامع اراضی عباس آباد هیچ کس به هیچ عنوان حق فروش این مجموعه را نداشته است. قطعا این موضوع را ما به عنوان کمیسیون شهرسازی و معماری، جناب آقای خلیل آبادی به عنوان مسئول کمیته گردشگری و عضو کمیسیون فرهنگی اجتماعی پیگیری خواهیم کرد هم در خصوص نوع واگذاری و هم چرایی آن بحث داریم و همینجا این هشدار را می دهیم که شهرداری تهران در خصوص هتل دیدار نباید زمین را واگذار کند ما با واگذاری بهره برداری ها با محتوای فرهنگی موافق هستیم. با توجه به این موضوع که مجموع اعتبارات شهرداری تهران بسیار محدود شده است و قطعا می بایست عرصه هایی نظیر اراضی عباس آباد نه تنها اعتباری از شهرداری تهران مطالبه نکنند بلکه خود محل در آمدزایی پایدار باشند.

وی تصریح کرد: ما مجموعه جلساتی در کمیسیون شهرسازی داشتیم در خصوص واگذاری املاک حتی اطلس پلازا که یکبار هم در شورای چهارم این بحث به طور جدی مطرح شد و کمیسیون بودجه هم ورود کرد ولی نیمه تمام و کدخدا منشانه کنار گذاشته شد که من فکر می کنم که ضرورت دارد ما حتما در شورای اسلامی شهر تهران این موضوع را پیگیری کنیم که به هر حال از لحاظ قانونی فروش اراضی اطلس پلازا دچار مشکل جدی است و با قوانین فرادست و طرح جامع اراضی عباس آباد هیچ مطابقتی ندارد و اگر جایی تصمیم غلطی گرفته شده قابل اصلاح است و با دوستان باید جلسه بگذارند که در خصوص مطالباتی که دارند ضمن حفظ یکپارچگی اراضی به این مطالبات رسیدگی بشود.

در نهایت سالاری ابراز امیدواری کرد مدیری شرکت نوسازی عباس آباد این رویه را به نحوی پیش ببرد که نه تنها هتل دیدار رو واگذار نکند بلکه درصدد ادامه روند بازپس گیری باشد چرا که همانطور که پیش تر گفته شد مهمترین انتقاداتم در فرآیند تدوین و تصویب بودجه امسال بحث فروش همه املاک و اراضی ارزشمند شهر بوده که می توانست برای همیشه و در طول تاریخ به عنوان درآمد پایدار برای آیندگان باشد که متاسفانه اینها عموما در فرآیند ایجاد یک سری پروژه سخت افزاری در زمان مدیریت شهری گذشته از دست دادیم نه اینکه نباید هیچ واگذاری صورت می گرفت ولی در این بازه محدود ده دوازده ساله این تعداد بزرگراه درون شهری و واگذاری اراضی ارزشمند از طریق تهاتر ظلمی بود که به تهران شد و ادامه این روند قطعا ادامه این ظلم به آیندگان است که حالا خوشبختانه ما بندی را به تبصره بیست اضافه کردیم که طی آن لیست اموالی که میخواهد واگذار شود پیش از فرآیند ارائه بودجه به شورا اعلام شود و شورا با رویکرد مصلحت شهر در رابطه با آن ها اقدام کند که خوشبختانه رای آورد و امیدواریم در فرآیند تایید در فرمانداری دچار مشکل نشود.

وی افزود: من فکر می کنم الان با فضایی که در شهر و افکار عمومی به وجود آمده از اتخاذ چنین تصمیماتی به شدت حمایت میشه و شورا و شهرداری نیز مدافع چنین رویکردی هستند قطعا سازمان ها ونهادهایی که در این مجموعه مستقر هستند عموما حاکمیتی بوده و ماموریت آنها خدمت رسانی به این شهر و شهروندان است و بعید است که از این رویکرد حمایت نکنند و مخالفتی کنند.