استانها در بودجه ۹۷ برای پروژه های عمرانی اختیارات کافی دارند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره‌کل روابط عمومی استانداری خراسان رضوی، علی لاریجانی در بدو ورود به مشهد در فرودگاه شهید هاشمی‌نژاد در جمع خبرنگاران گفت: بودجه حدود یک‌ماه در صحن علنی مطرح است و در کمیسیون‌های تخصصی و تلفیق نیز کار آن سامان یافته و تقریباً به پایان رسیده است، امروز نیز اشکالات شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت.

وی با اشاره به برخی مباحث در این بودجه عنوان کرد: نکات خوبی در این بودجه بررسی و به گونه‌ای تنظیم شده که در استان‌ها بتوان تصمیمات خوبی گرفت و اقدامات عمرانی را با شتاب بیشتری دنبال کرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به تبصره ۱۹ این بودجه مطرح کرد: در این قالب اختیارات کافی به استان‌ها داده شده و امکاناتی در قالب تسهیلات بانکی برای واگذاری پروژه‌های عمرانی نیمه تمام به بخش خصوصی با حمایتی که صورت می‌گیرد، دیده شده است.

لاریجانی تبیین کرد: در بودجه در بودجه سهم هر استان در واگذاری پروژه‌های عمرانی هم تعیین شده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصمیمات مربوط به فعال شدن بخش معادن در بودجه نیز افزود: در قالب برنامه نیز شورای استانی معادن راه‌اندازی شده است که یکی از اهداف آن این بوده که بخش معدن رونق بیشتری گیرد.

لاریجانی با بیان اینکه بخش دیگری از این بودجه در خصوص تمهیداتی در خصوص سازمان تامین اجتماعی و صندوق‌های بیمه‌ای بازنشستگان است که در وضعیت بدی بسر می‌برند، توضیح داد: در این بودجه قرار شده از منابعی سرمایه این صندوق‌ها افزایش یابد.

وی عنوان کرد: بدهی دولت به این‌ها مسترد می‌شود تا آرام آرام روی پای خود ایستاده و فعالیت کنند و نیازهای بازنشستگان را مرتفع کنند.

رئیس مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: مشکلاتی در خصوص بودجه هدفمندی یارانه‌ها وجود داشت که به موقع تامین نمی‌شد و مسائلی برای سازمان برنامه و بودجه ایجاد کرده بود.

لاریجانی متذکر شد: همچنین سهم وزارت بهداشت و حمل و نقل شهری و اشتغال و سایر سهم‌ها از یارانه‌ها مشخص شده است.

وی با اشاره به ایجاد تمهیداتی برای حمایت از صادرات در بودجه ۹۷ یادآور شد: تا حرکتی جدی در صادرات کشور به وجود نیاید، همچنان متکی به نفت خواهیم بود.

وی افزود: از این رو منابع پایداری طراحی شد که پشتوانه‌ای برای صادرات باشد که نیازی به بودجه نفت کاهش یافته و منابع مستمری ایجاد شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: این تجربه در صورتی که جواب دهد، تبدیل به قانون دائمی خواهد شد تا صادرکنندگان از شرایط قابل پیش‌بینی از نظر حمایت‌ها برخوردار شوند.

وی در ادامه ارزیابی اقدامات توسعه‌ای استان خراسان رضوی را یکی از اهداف سفر خود به مشهد اعلام کرد.

لاریجانی ادامه داد: این روزها در مورد بودجه بررسی‌هایی داشتیم و شرایط استان و مشهد از نظر کار آبادانی و بررسی نیازهای آن‌ها را مورد بررسی قرار دادیم و این سفر فرصتی است که از نزدیک اقدامات انجام شده مورد بررسی قرار گیرد.

وی، شرکت در مراسم بزرگداشت شهدا در قوچان را نیز از دیگر اهداف سفر خود دانست.