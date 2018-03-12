هجدهمین مجله «فناوری مهر» منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، این شماره از مجله «فناوری مهر»، در بخش علم و دانش پرونده ویژه ای از تولید علم ایران دارد. در گزارشی از پیشتازی رشد دیپلماسی علمی ایران خبر می دهد و وضعیت تولید علم ایران ۴ دهه پس از انقلاب و رشد پرشتاب ایران در علم از دیگر موضوعاتی است که با مستندات در این پرونده آورده شده است.

موضوع حضور ۵۳ دانشگاه ایرانی در بین موثرترین های دنیا از دیگر گزارش های مهم این بخش است. در بخش علم و دانش از کشف محققان در درک نحوه پردازش تجارب احساسی در مغز و نیر تاثیر ورزش در کندشدن پیشرفت بیماری پارکینسون، اخبار جالب توجهی دیده می شود.

در بخش فناوری های نوین در گزارشی با عنوان «آب در ایران تشنه مدیریت است» به موضوع بارورسازی ابرها به عنوان راهکاری برای حل معضل کم آبی پرداخته شده است. حدف تبصره مخالفت با تراریخته در بودجه سال ۹۷ و جایگاه ایران در تولید علم نانو جهان از دیگر اخباری است که در این بخش آمده است. استقرار خط تولید واکسن هاری انسانی نیز از اخبار مهم بخش فناوری های نوین هجدهمین مجله فناوری مهر است.

در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات، این شماره از مجله مهر به موضوع قطع سرویس کدهای دستوری موبایل (USSD ) پرداخته است. الزام دستگاههای اجرایی به استفاده از آنتی ویروس بومی و آغاز ثبت اطلاعات مشترکان تلفن ثابت در شبکه احراز هویت از جمله اخبار مهم این بخش است.

در این بخش همچنین مطلبی با عنوان پول مجازی مهمترین تهدید سایبری جهان در سال ۲۰۱۸ می شود، منتشر شده است.

شماره هجدهم مجله فناوری مهر در بخش خودرو به معرفی تازه ترین فناوریهای به کار رفته در خودروهای خودران، برقی، هیبریدی و خودروهای مافوق صوت اختصاص دارد. در این بخش اخبار جذابی هم دیده می شود. برای مثال تسلا در آسمان رصد شد و نیمی از اتوبوسهای دنیا تا سال ۲۰۲۵ برقی می شوند، از جمله این اخبار جالب است.

این شماره در بخش هوافضا نیز گزارشی با عنوان «ایران ۱۴۰۴ در اختیار فناوری بومی فضایی» دارد که وضعیت فناوری فضایی ایران تا پایان برنامه ششم توسعه را تحلیل می کند. اخبار مهمی چون ۳ ماهواره ایرانی در نوبت پرتاب، اعزام انسان به فضا از اولویت خارج نشد و تلاش برای تشکیل شورای عالی فضایی با حضور رئیس جمهور، در این بخش دیده می شود.

شماره هجدهم مجله فناوری مهر در ۶۰ صفحه در قالب فایل PDF از اینجا قابل دریافت است.