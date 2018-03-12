شمار قربانیان بیماری «دیفتری» در یمن به ۷۳ نفر رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، سازمان بهداشت جهانی اعلام کرد که شمار قربانیان بیماری دیفتری در یمن به ۷۳ نفر رسیده است. بر اساس این خبر این بیماری واگیردار از آگوست سال ۲۰۱۷ تا کنون ۷۳ قربانی گرفته است و تا ۱۰ مارس گذشته این بیماری در ۲۰ استان و ۱۷۶ شهر انتشار پیدا کرده است.

بر اساس گزارشی که سازمان بهداشت جهانی منتشر کرده است تا کنون ۱۲۹۴ نفر در این استان ها به این بیماری مهلک مبتلا شده اند که بیشتر مبتلایان در استان «إب» در مرکز یمن و استان «الحُدیده» در غرب این کشور شناسایی شده اند.

پیشتر سازمان بهداشت جهانی در گزارشی که کمتر از یک ماه پیش منتشر شده بود هشدار داده بود که با آغاز فصل بارندگی شیوع بیمارهای واگیردار در یمن تشدید خواهد شد. بر اساس این گزارش کمتر از نیمی از تأسیسات بهداشتی در یمن فعال هستند و یکی از دلایل اصلی شیوع بیماری هایی مانند وبا و دیفتری در یمن تخریب تأسیسات و زیرساخت های بهداشتی و درمانی این کشور است.

در پی جنگ سه ساله ای که عربستان در یمن به راه انداخته، این کشور در آستانه قحطی است، از سوی دیگر گزارش های بین المللی حاکی است که ۲۲ میلیون نفر از ۲۵ میلیون نفر جمعیت یمن نیازمند کمک های بشر دوستانه هستند و ۱۱.۳ میلیون نفر از این افراد نیازمند کمک های فوری هستند.