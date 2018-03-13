یورش صهیونیستها به کرانه باختری/۱۱ فلسطینی بازداشت شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه لبنانی العهد، نظامیان رژیم صهیونیستی همچنان به اقدامات خود علیه شهروندان فلسطینی ادامه می دهند.

بر اساس این گزارش، نظامیان صهیونیست در همین راستا به نقاط مختلف در کرانه باختری یورش بردند.

طبق اعلام رسانه های فلسطینی، به دنبال این حمله درگیری شدیدی میان صهیونیستها و شهروندان فلسطینی درگرفت.

شاهدان عینی اعلام کردند که ۱۱ شهروند فلسطینی بدون تفهیم اتهام توسط نظامیان صهیونیست بازداشت شدند.

از سوی دیگر، نظامیان صهیونیست به روی ماهیگیران فلسطینی در سواحل نوارغزه آتش گشودند.