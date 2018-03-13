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۲۲ اسفند ۱۳۹۶، ۱۱:۰۶

تحولات فلسطین؛

یورش صهیونیستها به کرانه باختری/۱۱ فلسطینی بازداشت شدند

یورش صهیونیستها به کرانه باختری/۱۱ فلسطینی بازداشت شدند

نظامیان رژیم صهیونیستی ضمن یورش گسترده به کرانه باختری ۱۱ شهروند فلسطینی را بدون تفهیم اتهام بازداشت کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه لبنانی العهد، نظامیان رژیم صهیونیستی همچنان به اقدامات خود علیه شهروندان فلسطینی ادامه می دهند.

بر اساس این گزارش، نظامیان صهیونیست در همین راستا به نقاط مختلف در  کرانه باختری یورش بردند.

طبق اعلام رسانه های فلسطینی، به دنبال این حمله درگیری شدیدی میان صهیونیستها و شهروندان فلسطینی درگرفت.

شاهدان عینی اعلام کردند که ۱۱ شهروند فلسطینی بدون تفهیم اتهام توسط نظامیان صهیونیست بازداشت شدند.

از سوی دیگر، نظامیان صهیونیست به روی ماهیگیران فلسطینی در سواحل نوارغزه آتش گشودند.

کد مطلب 4250689

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