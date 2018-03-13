کتاب بانکداری اسلامی منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب بانکداری اسلامی توسط شورای تخصصی تحول و ارتقاء علوم انسانی و سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها «سمت» منتشر شد.

این کتاب که توسط مرحوم حجت الاسلام و المسلمین محمد نقی نظرپور، حجت الاسلام و المسلمین سید عباس موسویان و ایوب خزائی نگاشته شده در زمستان ۱۳۹۶ در ۱۱ فصل و ۳۶۷ صفحه به زیور طبع آراسته شده است.

در بخشی از مقدمه این کتاب چنین آمده است: «مبحث بانکداری اسلامی در اقتصاد اسلامی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. رشد چشمگیر این الگو از بانکداری در دهه‌های گذشته بر اعتبار مباحث این حوزه افزوده است. اجرای درست و دقیق ضوابط اسلامی در قالب این شیوه از بانکداری می‌تواند علاوه بر آشکار ساختن بخشی از چهره واقعی نظام اقتصادی اسلام در عرصه معاملات، ابزرای برای حفظ جامعه از آسیب‌های مادی و معنوی معاملات ربوی، و نیز بستری مناسب برای دسترسی جامعه به تعالی، از رهگذر تحقق اهداف بلند این نظام قلمداد شود.»

عنوان فصول این کتاب به شرح ذیل است: مروری بر تاریخ تحولات، جایگاه و معاملات بانکداری متعارف، پولف ربا و بهره، مروی بر تاریخ پیدایش، تحولات و ساختار بانکداری اسلامی، اصول و مبانی بانکداری اسلامی، تفاوت‌های اساسی بانکداری اسلامی با بانکداری متعارف، بانکداری بدون ربای ایران، شیوه‌های جدید اعطای تسهیلات، جریمه و خسارت تاخیر تادیه، جایگاه نظارت و شورای فقهی در بانک مرکزی، بانک مرکزی و سیاست‌های پولی و آسیب شناسی نظام بانکی ایران.