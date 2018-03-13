فرزندان شهدا و ایثارگران مسیر پدران خود را سپری کنند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حمید خرم‌دل عصر سه‌شنبه در همایش تجلیل از دانش‌آموزان ممتاز خانواده‌های شاهد و ایثارگر دانشگاه علوم پزشکی بوشهر اظهار داشت: نگاه ویژه مسئولین دانشگاه علوم پزشکی به موضوع تکریم شهدا و خانواده‌های ایثارگر ستودنی است.

وی خطاب به دانش‌آموزان ممتاز خانواده‌های شاهد و ایثارگر دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت: شما دانش‌آموزان و فرزندان خانواده‌های شاهد و ایثارگر باید به پدران خود افتخار کنید زیرا پدران شما در مقطعی از تاریخ پرفرازونشیب ایران اسلامی با تمام وجود و با شهادت، اسارت، جانبازی و ایثارگری از ایران، انقلاب و اسلام دفاع کردند.

جانشین فرمانده سپاه‌ امام صادق (ع) بوشهر با بیان پیشرفت‌های علمی و صنعتی کشور به دست جوانانی که جنگ سخت را درک نکرده‌اند افزود: همان‌گونه که پدران شما فاتحان جنگ سخت شدند شما نیز باید با تحصیل و جهاد علمی که بسیار دشوارتر است به فتح قلعه‌های علم و دانش بپردازید.

سرهنگ خرم‌دل تصریح کرد: فرزندان شاهد و ایثارگر باید در مسیر دشواری که در پیش‌رو از پدران خود الگو بگیرند.

جانشین فرمانده سپاه‌ امام صادق (ع) بوشهر خاطرنشان کرد: تلاش در زمینه جهاد علمی ارمغانی را برای جامعه به همراه دارد و آن ابتکار، خلاقیت، ممتاز بودن تحصیلی و اخلاقی است.

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی بوشهر نیز گفت: شهدا با خون خویش عزت و آرامش و امنیت را برای ما به ارمغان آوردند و ما مدیون آن‌ها هستیم و باید در مسیر آن‌ها حرکت کنیم تا آرمان‌های آن‌ها حفظ شود.

حجت‌الاسلام عباس دشتی با تأکید بر اینکه مسئولان نظام اسلامی مسئولیت سنگینی را بر دوش دارند، تصریح کرد: باوجود تهدیدات و تحریم‌ها اکنون باگذشت چهار دهه از عمر بابرکت انقلاب اسلامی، ملت در برابر دشمن ایستاده و سختی‌ها را با سربلندی پشت سر گذاشته است، دشمنان هرچه توطئه می‌کنند تا جلوی پیشرفت و حرکت‌های ارزشمند علمی و اجتماعی و سیاسی مردم ایران را بگیرند، هرگز نمی‌توانند.

رئیس دفاتر نهاد رهبری در دانشگاه‌های استان افزود: امروز به برکت خون شهدا به‌ویژه شهدای دانشگاهی، دانشگاه‌های ما در عرصه‌های علم‌آموزی و دستیابی به دستاوردهای بزرگ علمی کارنامه درخشانی دارند، نقش دانشگاهیان، دانشجویان، اساتید گرامی و جوانان این مرزوبوم در دفاع از ارزش‌ها و شعائر انقلابی و آرمان‌گرایی برجسته است و این مسیر روزبه‌روز در حال پیشرفت است.

وی گفت بیشترین نقطه خشم دشمن در مسئله دانشگاهیان، کشف معماهای پیچیده و فتح حیاط‌خلوت‌هایی بود که دشمنان طراحی کرده بودند که دانشمندان ما با توانمندی بالا از این میدان سخت نیز سربلند بیرون آمدند.

عباس دشتی در پایان خاطرنشان کرد: شهدای ما در امور فردی و اجتماعی، سیاسی و مسائل اعتقادی خودشان معیاری داشتند که این معیار در قرآن کریم و روایات نورانی اهل‌بیت (ع) و پیشوایان دینی مطرح‌شده که ما باید ان معیار در زندگی شهدا را شناسایی و در زندگی دینی و اجتماعی و سیاسی خود عملاً به‌کارگیریم.