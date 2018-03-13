مسائل مرتبط با بهداشت و سبک زندگی از دوران تحصیل آموزش داده شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله محمدرضا ناصری ظهر امروز در جمع اعضای بسیج جامعه پزشکان استان یزد با تاکید بر لزوم آموزش تغذیه صحیح، زندگی مناسب و سبک زندگی اسلامی اظهار داشت: این موارد باید در قالب کتابچه ای تدوین شود و متناسب با مقطع سنی و تحصیلی، در اختیار دانش آموزان گذاشته شود.

وی بیان کرد: به طور قطع زمانی که دانش‌آموزان در سال‌های تحصیلی مسائل مختلف بهداشتی را بیاموزند، این مطالب در ذهن آنها ماندگاری بیشتری خواهد داشت و از زمان کودکی به تغذیه، ورزش و سبک زندگی خود اهمیت می دهند.

ناصری تاکید کرد: مسائل آموزشی را نیز باید از دوران تحصیل به دانش‌آموزان آموخت اما متأسفانه می بینیم که سبک آموزشی آموزش و پرورش برای گذشته است و کمتر نسبت به این مسائل مهم توجه می‌شود.

امام جمعه یزد تصریح کرد: باید برنامه‌ریزی داشته باشید که در جامعه و دانشگاه‌ها علاوه بر آب درمانی و ....، خدا درمانی را نیز نهادینه کنیم یعنی دانشجویان را با خدا آشنا کنیم تا نسبت به همه نعماتی که به ما عطا کرده شکرگزار و مطیع خدا باشند.

ناصری با بیان اینکه متأسفانه در کشور خدا درمانی به فراموشی سپرده شده است، گفت: در سبک زندگی به جای اینکه دستورات خدای متعال را اجرا کنیم سراغ دیگرانی می رود که در نهایت نیز نتیجه ای عاید نمی شود.

امام جمعه یزد خاطرنشان کرد: بسیاری از دردها و مریضی‌های مردم با خدا درمانی حل می‌شود و اگر روح معنویت و ایمان در انسان ساخته شود و از خدا بترسد و بسیاری از کارها را انجام ندهد، بدون شک طول عمرش در سلامت به سر می‌برد.

وی با اشاره به اینکه اگر یک دکتر که متخصص است بیمارش را به خدا درمانی توصیه کند، بدون شک تأثیرش از روحانیون بیشتر خواهد بود، اظهار داشت: چون فرد بیمار آگاهی دارد که پزشک متخصص با علم خود مطالب را به او می‌گوید و این مسئله سبب می‌شود که بیمار نیز سخن دکتر را به خوبی دریابد.

ناصری تاکید کرد: جامعه پزشکی در برنامه های خود، خدامحوری و سبک زندگی اسلامی را بیشتر مدنظر قرار دهند و بیشتر به بیماران خود توصیه کنند که در این صورت، بسیاری از مشکلات جامعه برطرف خواهد شد.