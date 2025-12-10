  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۱۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۹:۵۶

بارش ۴۷ میلی متری باران در گچساران

یاسوج-معاون فنی اداره کل هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد از بارش ۴۷ میلی متری باران در گچساران خبر داد.

فرمان فرامین در گفت و گو با خبرنگار مهر از بارش ۴۷.۲ میلیمتری باران تا ساعت ۱۸:۳۰ چهارشنبه خبر داد و اظهار کرد: سرآسیاب یوسفی ۳۹، قلعه دختر ۳۸، آبمورد ۳۸، قلعه رئیسی ۳۷، دهدشت ۳۶.۲، سوق ۳۶، لنده ۳۵.۸، لیکک ۳۳.۱، فیلگاه ۳۱، دیشموک ۳۱، درغک ۲۹، چشمه جیوری ۲۷، لیشتر ۲۶، آبده گاه ۲۶، امامزاده پهلوان ۲۶، امامزاده علی ۲۵، موشمی زیلایی ۲۳، باشت ۲۲.۵، ممبی ۲۱، دمچنار ۲۰، مارگون ۲۰، چرام ۱۸.۵، سپیدار مرکزی ۱۷، لیراب ۱۷، بوستان ۱۶، سراب ننیز ۱۶، امیرآباد بابکان ۱۶ میلیمتر باران بارید.

وی افزود: در چیتاب ۱۵.۸، امامزاده جعفر ۱۴.۵، سی سخت ۱۴.۴، تنگ رواق ۱۴، کریک ۱۴، ماهور باشت ۱۴، دشتروم ۱۳، پاتاوه ۱۲.۵، پراشکفت بویراحمد ۱۲.۵، گنجه‌ای ۱۲، تل گاه ۱۱، یاسوج دولت آباد ۱۰.۶، ده برآفتاب ۱۰.۵، سرآبتاوه ۱۰، تنگ سرخ ۱۰، گنجگون ۹.۷، ستنگان ۹، یاسوج فرودگاه ۸.۵، کالوس ۸، سینه نمک ۷، منصورخانی کاکان ۵، سیرون شبلیز ۳.۵ برف و ۵ سانتی متر برف بارید.

معاون فنی اداره کل هواشناسی استان اضافه کرد: بارش باران تا اواخر فردا در استان ادامه دارد.

