کرمی: ۵ بانوی زندانی در کاشان آزاد شدند

محسن کرمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در شب ولادت حضرت زهرا (س) پنج بانوی زندانی از زندان کاشان آزاد شدند.

وی ابراز کرد: علاوه بر پنج بانوی زندانی، ۲۶ بانو نیز با کمک مراجع قضائی و با استفاده از ارفاقات قانونی به مرخصی رفتند.

رئیس زندان کاشان افزود: بدهی جهت آزادی پنج بانو به مبلغ شش میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال بود که این بدهی از طریق گذشت شاکی، آورده ی مددجویان و همچنین کمک خیرین و با پیگیری شورای حل اختلاف زندان کاشان در شب میلاد فرخنده حضرت فاطمه‌ی زهرا سلام الله علیها انجام و این بانوان به آغوش گرم خانواده در این شب پر برکت برگشتند.