بدره؛ سرزمین تنگه های خارق العاده

خبرگزاری مهر-گروه استان ها: شهرستان بدره از جمله مناطق گردشگری است که با مناظر طبیعی و تاریخی آماده استقبال از مهمانان نوروزی است.

در ۸۰ کیلومتری شرق شهر ایلام و در مسیر گردشگری شمال به جنوب استان در دامنه کبیرکوه و در میان جنگل های همیشه سرسبز بلوط شهرستانی زیبا و گردشگری جای گرفته است.

برخورداری از طبیعتی بکر و چهارفصل، روستای هدف گردشگری، بقاع و اماکن متبرکه، قلعه های تاریخی و شهرهای باستانی، آبشارها و چشم اندازهای زیبای طبیعی باعث شده که این شهرستان هر ساله مقصد گردشگری جمع زیادی از هم وطنان قرار گیرد.

مردم خونگرم و مهمان نواز این دیار هم برای استقبال از مهمانان نوروزی آماده می شوند.

تنگه کافرین

تنگه کافرین یکی از بهترین و زیباترین مقاصد گردشگری ایلام است، شکل گیری تنگ های متعدد و زیبا در اطراف این کوه دیده می شود. تنگه ای که علاوه بر جاذبه ذاتی طبیعی خود، در برخی از آن ها یادگارهایی از تاریخ و پیشینیان ما به چشم می خورد.

تنگه کافرین در هشت کیلومتری شمال شهرستان بدره در جاده ایلام به بدره واقع شده است. رودخانه در این تنگه جریان دارد که پس از عبور از آن در شمال تنگه به رودخانه سیمره می ریزد.

تنگه کافرین امروزه به یک مکان کاملا توریستی تبدیل شده واز همه اقصی نقاط استان به این منطقه سفر می کنند، بسیاری از جوانان در این منطقه قایق هایی برای مسافران وگردشگران تهیه کرده اند و لذت تفریح در کافرین را دوچندان کرده استتنگه کافرین امروزه به یک مکان کاملا توریستی تبدیل شده واز همه اقصی نقاط استان به این منطقه سفر می کنند، بسیاری از جوانان در این منطقه قایق هایی برای مسافران و گردشگران تهیه کرده اند و لذت تفریح در کافرین را دوچندان کرده است.

علاوه بر قایق سواری در رودخانه سیمره می توان با ماهیگیری از رودخانه بر تفریح و نشاط خود افزود، البته صحنه های چشم نواز عبور رودخانه بین تنگه چشم هر گردشگری را خیره می کند.

آثاری از معماری صخره ای دوران پیش از تاریخ در این تنگه به چشم میخورد که نشان از قدمت و اهمیت آن دارد، جنگل های وسیع بلوط و گونه های جانوری مانند سنجاب ایرانی جذابیت های دیگریست که در این منطقه قابل مشاهده است.طول تنگه در حدود دو کیلومتر و ارتفاع آن از سطح دریا در حدود ۷۰۰ متر است. در یک کیلومتری مدخل ورودی تنگه برکه آب زمزم قرار گرفته است.

چشم اندازهای سیمره ایلام

رودخانه سیمره در شهرستان بدره از تلاقی رودخانه های قره سو و گاماسیاب شکل گرفته و در مرز ایلام و لرستان جریان دارد و تا انتهای حوزه کرخه ۶۵۰ کیلومتر طول دارد.

رودخانه سیمره نامی بزرگ در استان ایلام محسوب می شود چرا که سیمره جزیی از تاریخ استان است و شهر تاریخی به همین نام در شهرستان دره شهر محل سد سیمره وجود دارد.

به دلیل وجود این رود بزرگ، سدی در روستای چشمه شیرین از توابع بدره ساخته شده که باعث ایجاد جاذبه های گردشگری متنوعی شده است.

تنگه رازیانه

اگر اهل سفرهای ماجراجویانه و طبیعت گردی هستید، پیشنهاد می کنیم همین روزها سری به تنگه رازیانه در ایلام بزنید تا بتوانید یکی از جالب ترین پدیده های زمین شناسی را از نزدیک ببینید. دره باریک و عمیقی که در منطقه‌ای سرسبز قرار گرفته و در دل آن رودی جاری شده است.

تنگه رازیانه که ظاهرا به دلیل رویش رازیانه های وحشی در نزدیکی آن به این نام معروف شده، در ۵۰کیلومتری جاده ایلام- دره‌شهر قرار دارد. جایی در نزدیکی روستای کوهستانی چنارباشی که تا شهر ایلام حدود ۴۵ کیلومتر فاصله دارد.

طبیعت منطقه تنگه رازیانه آنقدر غنی و دیدنی است که سال های گذشته ۷۵ هکتار از اراضی این تنگه به عنوان اثری طبیعی- ملی معرفی و به فهرست میراث طبیعی کشور اضافه شد. بعد از آن بود که تنگه رازیانه، مورد توجه زمین شناسان و پژوهشگران هیدرولوژی و محیط زیست قرار گرفت تا شاید در آینده ای نزدیک به زیستگاهی امن و پربار برای حیات وحش غرب کشور تبدیل شود.

برای رسیدن به این منطقه، باید راه باستانی «بدره- آبهر» به روستای «پشته ارشت» و «بردبال چنارباشی» را در پیش بگیرید و در میان راه از کوهپایه‌ها عبور کرده و بعد از عبور از روستای کلم به تنگه رازیانه برسید.

با این حال اگر هنوز در فکر کشف مناطق بکر و دیدنی دیگر استان ایلام هستید، می توانید با ادامه این مسیر به روستای گنجه و بعد، به روستای پاکل گراب و منطقه چنارباشی برسید. در میانه راه، آثار متعددی از دوران های مختلف تاریخی به چشمتان خواهد خورد که سفر ماجراجویانه شما را رنگ و بوی تاریخی تری می دهند.

تنگه زرانگوش

تنگه زرانگوش واقع در شهرستان بدره دارای آثار خارق العاده طبیعی و تاریخی است که دیدن آنها برای هر گردشگری می تواند جذاب و دیدنی باشد.

تنگه زارنگوش که حدود دو کیلومتر است با ارتفاع بسیار زیاد دارای بیش از ۱۲ آثار تاریخی و طبیعی است که بسیاری از آثار تاریخی آن از بین رفته است و زیر تخت سنگهای بزرگ دفن شده اند.

تنگه زرانگوش از نظر طبیعی و تاریخی منطقه ای کم نظیر است که طبق گفته کارشناسان در این تنگه آثار تاریخی با قدمت پیش از تاریخ وجود دارد که هم اکنون به دلیل عدم حفاظت صحیح از بین رفته اند و این تنگه مجموعه ای کامل از آثار تاریخی و طبیعی است که حتی باید در سطح جهانی معرفی شوند.

کارشناسان معتقد هستند این تنگه باید ثبت ملی شود و در فهرست آثار ملی کشور قرار گیرد و بعد از آن آثار داخل تنگه نیز شناسایی و ثبت شوند که متاسفانه تاکنون مطالعات دقیقی روی این تنگه صورت نگرفته است.

ارتفاع این تنگه بالغ بر ۵۰۰ متر است و در تمام فصلها آب در درون تنگه جاری است و سالهای قبل در داخل تنگه بیشه زارها و درختان سر به فلک کشیده بوده و مناظر زیبایی داشته است که متاسفانه در این چند سال به علت بی توجهی باعث شده بیشتر این مناظر از بین برود.

بهار بدره بسیار زیبا و دیدنی است به شما پیشنهاد می کنم از طبیعت زیبا و بکر بدره دیدن کنید.

بدره مهیای نوروز

سیروس مرادحاصلی فرماندار بدره در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ۱۲۰ کلاس درس در مرکز شهرستان بخش هندمینی و بخش مرکزی و همچنین مهمان سراهای ادارات جهت اسکان و استقبال مهمانان نوروزی فراهم شده است.

وی عنوان کرد: همه امکانات در شهرستان برای اسکان مسافران و مهمانان نوروزی در این شهرستان مهیا شده است.

مرادحاصلی با اشاره به اینکه این شهرستان در حوزه گردشگری به خصوص در منطقه سیمره ظرفیت های فراوانی دارد، گفت: در آینده ای نزدیک در این منطقه سرمایه گذاری خوبی در بخش گردشگری می شود.

بدره با ۳۰ اثر تاریخی و طبیعی

فردین کاظم زاده مدیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بدره در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تنگه طبیعی رازیانه، تنگه کافری، روستای هدف گردشگری کلم و دره تاریخی و طبیعی دربند، امامزاده پیرمحمد، بقاع متبرکه از مناطق دیدنی شهرستان بدره است.

وی عنوان کرد: با مجموعه اقدامات صورت گرفته پیش بینی می گردد امسال بیش از ۱۵۰ هزار نفر از جاذبه های شهرستان بدره بازدید کنند.

وی افزود: ۳۰ اثر شهرستان در فهرست آثار ملی کشور ثبت شده است.