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۱ مرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۴۶

سنای آمریکا قطعنامه محدودیت اختیارات ترامپ در جنگ با ایران را رد کرد

سنای آمریکا قطعنامه محدودیت اختیارات ترامپ در جنگ با ایران را رد کرد

مجلس سنای آمریکا طرح قطعنامه‌ای را که هدف آن محدود کردن اختیارات ترامپ در مورد جنگ علیه ایران بود، رد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، مجلس سنای آمریکا قطعنامه مجلس نمایندگان که هدف آن محدود کردن اختیارات دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در خصوص آغاز جنگ افروزی علیه ایران بود را رد کرد.

مجلس نمایندگان آمریکا امروز پنجشنبه به نفع طرحی رأی داده بود که هدف آن محدود کردن اختیارات دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا، در آغاز جنگ علیه ایران بدون موافقت کنگره است.

این اقدام که جدیدترین واکنش توبیخ آمیز مجلس نمایندگان آمریکا به نحوه مدیریت ترامپ در جنگ با ایران به شمار می رود، توسط «برامیلا جیابال» نماینده دموکرات مجلس نمایندگان ارائه شده بود. شبکه سی ان ان در این رابطه گزارش داد که ۴ نماینده جمهوری‌خواه نیز از دموکرات‌ها در تصویب این طرح حمایت کردند.

این طرح با اکثریت ۲۱۴ رای موافق در برابر ۲۰۸ رای مخالف تصویب شده بود.

کد مطلب 6897092

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