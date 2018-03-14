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۲۳ اسفند ۱۳۹۶، ۱۱:۰۹

قطر و ترکیه توافقنامه احداث پایگاه نظامی دریایی امضا کردند

قطر و ترکیه توافقنامه احداث پایگاه نظامی دریایی امضا کردند

فرمانده نیروهای ویژه قطر از امضای توافقنامه با یک شرکت ترکیه ای برای احداث پایگاه نظامی دریایی در شمال کشورش خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الخلیج آنلاین، «حمد بن عبدالله الفطیس المری» فرمانده نیروهای ویژه قطر اعلام کرد که دوحه توافقنامه ای را با یک شرکت ترکیه ای امضا کرد که به موجب آن یک پایگاه نظامی دریایی در شمال قطر احداث می شود.

وی در ادامه افزود: این توافقنامه بعد از مناقصه صورت گرفته با حضور شرکت «ام دی اس» ترکیه امضا شد.  

این مقام قطری تاکید کرد: بر اساس توافق به دست آمده قرار است یک پایگاه برای آموزش و تجهیز نیروی دریایی به صورت دائمی و با هدف انجام گشت های دوره ای و عملیات آموزشی دریایی ساخته شود.

وی در ادامه گفت: این پایگاه به مثابه پایگاه عملیات ویژه دریایی و مرکز آموزشی به شمار خواهد آمد.

جزئیات بیشتری از این توافقنامه منتشر نشده است.

نیروی دریایی قطر همچنین توافقنامه‌ای با یک شرکت ترکیه‌ای در خصوص ساخت دو کشتی جنگی غول‌پیکر و نیز خرید ۸۵ دستگاه خودروی زرهی و ۱۷ قایق امضا کرد.

کد مطلب 4251679

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