کاهش ۵۵ درصدی مصدومان حوادث چهارشنبه سوری در همدان

به گزارش خبرنگار مهر، سردار بخشعلی کامرانی صالح صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت: مراسم شب چهارشنبه پایان سال در استان همدان با انجام تدابیر انتظامی امنیتی وترافیکی در سطح استان با کم ترین حادثه برگزار شد.

وی افزود: استقرار نیروهای انتظامی در محل هایی که احتمال تجمع افراد و ایجاد مزاحمت برای خانواده متصور بود، همچنین اجرای طرح محدودیت های ترافیکی در این گونه مناطق باعث شد تا افرادی که قصد ایجاد مزاحمت برای شهروندان را داشتند این فرصت از آن ها سلب شود.

سردار کامرانی صالح با اشاره به کاهش ۵۴ درصدی دستگیر شدگان گفت: تمهیدات انتظامی و ترافیکی پلیس که از ساعات اولیه عصر روز گذشته آغاز شده و تا پاسی از نیمه های شب ادامه داشت اظهار رضایت مندی مردم را در پی داشت.

سردار کامرانی صالح با اشاره به همکاری و تعامل بسیار خوب خانواده ها و به ویژه مردم استان همدان در مدیریت رفتار فرزندان و جوانان گفت: با تلاش ها و زحمات شبانه روزی کارکنان نیروی انتظامی استان همدان و همراهی و مشارکت دستگاه های مسئول در حوزه امنیت و به ویژه تعامل و نظارت خانواده ها در مقایسه با سال های گذشته، چهارشنبه پایان سال کم حادثه ای را در استان همدان شاهد بودیم.

وی با اشاره به کاهش ۵۵ درصدی مصدومان حوادث شب گذشته در استان همدان گفت: متاسفانه تعداد ۵۷ نفر از شهروندان در شب گذشته مصدوم شدند که این آمار درسال گذشته ۱۲۷ نفر بوده است.

فرمانده انتظامی استان همدان با اشاره به اقدامات فرهنگی پلیس استان در زمینه کاهش آسیب ها و حوادث ناشی از شب چهارشنبه پایان سال بیان داشت: با همکاری اصحاب رسانه و برنامه های پیشگیرانه در این خصوص شاهد رشد آگاهی های شهروندان در این راستا بودیم.