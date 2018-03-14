مصطفی بوعذار در گفت‌وگو با خبرنگار مهر توضیح داد: بخشی از هنرمندان با رسالت اجتماعی خود آشنا نیستند و ناآگاه به مشکلات اجتماعی ما هستند.

بوعذار افزود: در استان ما با کثرت سوژه‌ها مواجه هستیم که هنرمند نمی‌توانند نسبت به آنها خنثی باشد. متأسفانه بسیاری شناختی از مشکلات زیست‌بوم خود ندارند. این مشکلات باید در فعالیت‌های هنری ازجمله تئاتر مطرح شوند.

این نویسنده و کارگردان تئاتر اظهار کرد: در مریوان رخدادهای فرهنگی هنری بیشتری نسبت به خوزستان در بخش محیط‌زیست دیدم. هنرمندان ما سفارش کار شدند. خوزستان سرشار از ناگفته‌ها و سوژه‌ها است.

وی تأکید کرد: از وظایف ذاتی هنرمند واکنش به‌موقع به وقایع است. اتفاقاتی که در پیرامون ما رخ می‌دهد به‌قدری عمیق و مؤثر است که باید به آنها پرداخته شود.

بوعذار گفت: البته که هنرمندان باید از سوی سازمان‌های مختلف نیز حمایت شوند و بی‌انگیزگی باعث شده فعالان این عرصه از سوژه و موضوعات مهم دور بمانند.

این کارگردان تئاتر توضیح داد: مثلاً آموزش‌وپرورش می‌تواند نقش مؤثری در توسعه فضای تئاتر استان داشته باشد. این سازمان در مسابقات پرسش مهر و غیره می‌تواند به‌صورت جدی‌تر و تخصصی‌تر ورود کند و باعث ارتقا سطح کیفی تئاتر شود.

بوعذار گفت: سازمان آموزش‌وپرورش در حوزه پرورش می‌تواند از قابلیت‌های هنری بهره ببرد. از زبان هنر بسیاری از مسائل پرورشی می‌شود به‌سادگی به دانش آموزان منتقل شوند؛ اما در آموزش‌وپرورش هیچ نیروی متخصص در بخش تئاتر نمی‌بینیم و اغلب این کارها بر عهده‌ مربی‌های پرورشی است.

وی افزود: فعالیت‌های تئاتر کودک در آموزش پرورش باید جدی‌تر گرفته شود. نیروهای زبده‌ای در استان داریم که با مشارکت آموزش‌وپرورش می‌توانند روی فضای هنری استان تأثیر بگذارند. آموزش‌وپرورش باید در بخش پرورش جدی‌تر، تخصصی‌تر و هنری‌تر وارد شود.