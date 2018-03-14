آیین سنتی «نواوستی» در اردبیل برگزار شد/شکرگزاری تولد دوباره بهار

به گزارش خبرنگار مهر، نواوستی یکی از آیین های استقبال از بهار و آغاز فصل جدید است که همه ساله در صبح روز چهارشنبه سوری یا به عبارتی صبح آخرین چهارشنبه سال برگزار می شود.

هر چند به تعبیر کارشناسان در زمان برگزاری این آیین تغییراتی در طول تاریخ شکل گرفته اما از آیین نواوستی به جشن آب ها یاد می شود.

همه ساله در آخرین چهارشنبه سال کوچک و بزرگ و پیر و جوان به کنار آب های روان رفته و تازه شدن سال جدید را جشن می گیرند.

نواوستی به تعبیر یکی از شهروندان در واقع جشن تازه شدن آب است و آب مایه حیات و عامل زندگی تمامی موجودات است.

گلرخ رستم زاده تصریح کرد: با آب شدن برف ها، آب رودخانه ها تازه شده و در نتیجه طبیعت جان دوباره می گیرد؛ در گذشته مردم کنار آب ها رفته و با دعا کردن و انجام رسوم خاصی این اتفاق بزرگ در طبیعت را جشن می گرفتند.

اما چنانکه این شهروند اشاره دارد، نواوستی با رسوم جذاب و قابل توجهی همراه است که به تعبیر شهروندان بی تکلف و ساده و کم هزینه بوده و در عین حال شادی و نشاط به همراه دارد.

ربابه رحمتی تصریح کرد: از جمله اینکه در این رسم دیرینه شهروندان لنگه کفش های کهنه را که تنگی زندگی یک سال بوده به آب پرتاب می کنند؛ آب را به نماد مشکلاتی که در زندگی دارند جارو می زنند و به نماد مشکلات با قیچی آب را قیچی می زنند.

وی افزود: در کنار آب زنان و دختران دعا می خوانند و در نهایت با کوزه های سفالی تبرکی از آب تازه به خانه برده و در چهار گوشه منزل خود می ریزند.

مطابق اظهارات این شهروند از گذشته آب تقدس و ارزش خاصی در این منطقه داشته و جشن آب همه ساله در آستانه بهار برگزار می شده است.

این جشن در سال های اخیر به همت شهرداری اردبیل احیا شده است. اقدامی که به دلیل استقبال قابل توجه شهروندان گویای علاقه مندی شهروندان به مراسمات شاد و پرنشاط است.