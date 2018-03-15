مراسم تقدیر از شهروندان به پاس مشارکت در طرح آدینه نگهداشت شهر

به گزارش خبرگزاری مهر، سمیه حاجوی با جمعی از معاونان و مدیران در ابتدا از سفره های هفت سین برپا شده در بوستان شهید نیاکی دیدار کردند و سپس در مراسم تقدیر از شهروندان به پاس مشارکت در طرح آدینه نگداشت شهر در فرهنگسرای اندیشه حضور یافتند.

در ابتدای این مراسم سمیه حاجوی شهردار منطقه ضمن خیرمقدم به حاضرین و تبریک سال نو، گفت: طرح آدینه نگهداشت شهر طرحی بود که برای نخستین بار در چهار جمعه پایانی سال در محلات منتخب سطح منطقه با مشارکت و استقبال پرشور شهروندان اجرا شد.

وی تاکید کرد: طرح استقبال از نوروز هرساله در تمامی معابر و شریان های اصلی منطقه اجرا می شود اما امسال با اجرای طرح آدینه نگهداشت شهر در کنار طرح استقبال از نوروز درصدد بودیم تا اجرای این طرح را در معابر فرعی تر اجرا کنیم تا شهروندان همزمان با آغاز سال جدید شاهد تغییرات ملموس تری در معابر شهر باشند.

به گفته شهردار منطقه ۷ یکی از دغدغه های مدیریت شهری اجرای فعالیت ها در امتداد سنت‌های ما ایرانیان در استقبال از نوروز همراه با طراوت بخشی به شهر و هدیه شادی به شهروندان و میهمانان نوروزی است از همین رو ارتقای نقش آفرینی و مشارکت شهروندان در این رویداد یکی از اولویت هایی است که منطقه ۷ در راس برنامه ریزی‌های خود قرار داده است.

وی با اشاره به اینکه تمامی اقدامات و فعالیت های صورت گرفته در سطح منطقه جهت رفاه و آسایش شهروندان است، خاطرنشان کرد: خوشبختانه شهروندان و شورایاران با مشارکت حداکثری و همکاری موثر با مدیریت شهری حضور پر رنگ و با شکوهی در اجرای طرح خانه تکانی محلات ۱۴گانه منطقه داشته اند از همین رو از تمام این عزیزان که ما را در اجرای این طرح همیاری کرده اند قدردانی می نمایم.

حاجوی در ادامه با اشاره به برپایی جشنواره بزرگ هفت سین نوروزی در بوستان شهید نیاکی، گفت: این جشنواره در راستای ایجاد روحیه نشاط و شادابی در شهروندان و همچنین آشناسازی نسل جوان با آیین های سنتی ایرانی برپا شد.

وی عنوان کرد: به نمایش درآوردن خلاقیت شرکت کنندگان در بهره گیری خاص از ابزار سنتی یا مدرن، بازآفرینی سنت با بهره گیری از ابزار نوین و امروزی در چیدمان سفره هفت سین، بستر سازی مناسب جهت ایجاد فضای شاد و روح بخشی به کارهای گروهی همراه با رقابت سالم و بکارگیری ایده های نو در فرم بخشی به سفره هفت سین و جلوگیری از فراموشی فرهنگ های سنتی کشورمان از اهداف برپایی این جشنواره بوده است.

در ادامه رسول رسولی پور مشاور شهردار تهران و رئیس گروه اخلاق شهروندی تهران ضمن تقدیر از شهرداری منطقه ۷ به پاس اجرای اقدامات ویژه در معابر، تصریح کرد: شهروند خوب شهروند مسئولیت پذیری است که خمود در گوشه ای نمی نشیند و در قبال شهر خود احساس مسئولیت می کند.

وی تاکید کرد: در سال آینده در نظر داریم یکصدمین سال آموزش عالی شهر تهران را در منطقه ۷ جشن بگیریم از همین رو امیدواریم با جلسات متعددی که با شهرداری منطقه ۷ برپا کرده ایم شاهد برپایی جشن باشکوهی باشیم.

مشاور شهردار تهران و رئیس گروه اخلاق شهروندی تهران ضمن آرزوی سالی خوب و پر برکت برای شهروندان، یادآور شد: باهمکاری های انجام شده با شهرداری منطقه ۷ در نظرگرفته شده است تا خیابان خاقانی واقع در این منطقه به خیابان فرهنگی تبدیل شود.

گفتنی است اجرای برنامه سنتی نقاله خوانی و تقدیر از شورایاران و مدیران محلات از دیگر برنامه هایی بود که در این مراسم اجرا شد.

لازم به ذکر است در پایان برگزیدگان جشنواره هفت سین از سوی شهردار، قائم مقام و جمعی از معاونین و مدیران منطقه ۷ تقدیر شدند.