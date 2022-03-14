تدارک ۵۰ عنوان برنامه فرهنگی و فراغتی به مناسبت نوروز

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی هدایت، با بیان اینکه بخشی از این برنامه‌ها به مناسبت اعیاد شعبانیه در حال اجرا است، گفت: برگزاری جشن‌های مناسبتی در مساجد و هیئت‌های مذهبی به مناسبت این اعیاد، تجلیل از خانواده معظم شهدا، عطرافشانی و غبارروبی مزار شهدا در محل مقبره شهدای گمنام ۲۲ بهمن و شقایق و بهشت زهرا (س)، اجرای مسابقات فرهنگی در قالب عکاسی، خاطره گویی، داستان نویسی، کتابخوانی و مسابقات مختلف ورزشی در دو بخش ویژه آقایان و بانوان از جمله این برنامه‌ها هستند.

شهردار منطقه ۱۹ در ادامه با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام شده برای اجرای برنامه‌های شاد و زنده در ایام نوروز گفت: به همین مناسبت ضمن حرکت کاروان‌های نوروزی در محلات این منطقه، جشن‌های نوروزی همراه با برنامه‌های متنوع فرهنگی، هنری، آموزشی، سنت نوروز خوانی و …، در گذر نوروزگاه مجموعه شهربانوی بوستان ولایت و سراهای محلات اجرا خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: در آستانه سال جدید جشنواره‌های متعددی نیز با هدف جلب مشارکت شهروندان در برنامه‌های فرهنگی اعم از جشنواره هفت سین و سبزه آرایی، سفره ایرانی- سفره نوروزی، جشنواره بومی – محلی زنان سرزمین من همراه با تقدیر از شهروندان فعال برگزار می‌شود.

به گفته هدایت به منظور حمایت از بانوان سرپرست خانوار نیز نمایشگاه و بازارچه‌های مخصوص بانوان در بوستان بانوان منطقه برپا و آثار و دست سازه‌های این بانوان در نمایشگاه مجازی هنرهای دستی محلات در معرض دید قرار می‌گیرد؛ ضمن اینکه به مناسبت عید نوروز بسته‌های حمایتی به صورت اهدای جهیزیه، ارائه خدمات درمانی و بسته‌های بهداشتی بین خانواده‌های محلات کم برخوردار ارائه می‌شود.

شهردار منطقه ۱۹ عنوان کرد: اجرای گذر شادی کودکان، پویش «درخانه می مانیم» ویژه چهارشنبه سوری، برنامه قاب همسایگی در راستای ارتقای فرهنگ آپارتمان نشینی، سنت حسنه غبار روبی مساجد، برنامه‌های نمایشی با موضوعات استقبال از بهار، برپایی ایستگاه‌های ورزش شهروندی، جشن صبح امید ویژه نیمه شعبان و…، از دیگر برنامه‌های تدارک شده به مناسبت استقبال از نوروز ۱۴۰۱ هستند.