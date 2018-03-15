باند سرقت خودرو در کرمانشاه متلاشی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمدرضا امیری با اعلام این خبر اظهار داشت: سارقین دستگیر شده به ۱۱ فقره سرقت در زمینه سرقت خودرو و لوازم داخل آن اعتراف کردند.

وی خاطرنشان کرد: در پی افزایش سرقت خودرو و قطعات داخل آن در حوزه یکی از کلانتری های سطح شهر کرمانشاه و ارجاء موضوع به پلیس آگاهی موضوع به صورت ویژه در دستور کار کاراگاهان پایگاه غرب پلیس آگاهی استان قرا ر گرفت.

سرهنگ امیری تصریح کرد: سارق از افراد سابقه دار بوده که در بازجویی های ابتدایی بعمل آمده منکر ارتکاب هرگونه سرقتی شد.

رئیس پلیس آگاهی استان کرمانشاه یادآور شد: در ادامه و با انجام تحقیقات فنی و ارائه مستندات و شواهد لازم، متهم لب به اعتراف گشود و به ۳ فقره سرقت خوردو و ۸ فقره سرقت لوازم داخل خودرو با همدستی شخصی دیگر اعتراف کرد.

وی افزود: با پیگیری های بعمل آمده مخفیگاه همدست وی نیز شناسایی و با هماهنگی مراجع قضایی نسبت به دستگیری وی اقدام شد.

سرهنگ امیری یاداوری کرد: پس از دستگیری وانتقال متهم به پلیس آگاهی وی به ارتکاب سرقت با همدستی متهم ردیف اول اعتراف کرد.

رییس پلیس آگاهی ادامه داد: متهمین در ادامه تحقیقات بعمل آمده اعتراف کردند که اموال مسروقه را به شخصی در سطح شهر به فروش می رساندند.

وی تصریح کرد: شخص مالخر نیز در عملیاتی پلیسی دستگیر و پس از مواجهه با متهمین به خرید لوازم و قطعات خودروهای مسروقه از متهمین اعتراف کرد.

سرهنگ امیری با بیان اینکه محل های سرقت و افراد مالباخته شناسایی شدند، یادآور شد: پرونده پس از انجام تحقیقات به همراه متهمین به مراجع قضایی معرفی و سپس روانه زندان شدند.