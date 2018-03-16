«الیور توئیست» با تالار وحدت خداحافظی می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، شنبه ٢٦ اسفند نمایش موزیکال «الیور توئیست» با صد و بیست و دومین اجرا به کار خود پایان می دهد. این نمایش که از آذر سال جاری اجراهای خود را در تالار وحدت آغاز کرد، ۲۶ اسفند آخرین اجرای خود را روی صحنه تالار وحدت می برد.

علاوه بر گروه موسیقی «بادی کارا» به رهبری بردیا کیارس و گروه آوازی به سرپرستی هادی قضات، بیش از ١٠٠ بازیگر خردسال و هنرمندان جوان تاتر که در دوره های فشرده آواز و حرکت آموزش دیده بودند علاوه بر حرکات فرم و هم آوایی در صحنه های مختلف موزیکال «الیور توئیست» در کنار چهره های شناخته شده ای همچون آتیلا پسیانی، مهناز افشار، نوید محمد زاده، سعید چنگیزیان، ستاره پسیانی، هوتن شکیبا، داریوش موفق و امیر کاوه آهنین جان ایفای نقش کردند.

همچنین محمد رضا کوهستانی به عنوان دراماتورژ، احمد سلیمانی، دستیار کارگردان سهیل دانش اشراقی به عنوان مدیر هنری و طراح صحنه، مرتضی نجفی طراح نور، علی براتی طراح حرکت، سارا اسکندری طراح چهره پردازی و شیما میرحمیدی طراحی لباس و اکسسوار را در موزیکال «الیور توئیست» برعهده داشتند. میثم احمدی به عنوان مجری طرح و محمد قدس به عنوان مدیر تولید در این پروژه حسین پارسایی کارگردان این نمایش را همراهی کردند.