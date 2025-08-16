به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، دور جدید اجرای نمایش موزیکال «الیور توئیست» به کارگردانی حسین پارسایی و تهیهکنندگی جلیل کیا، پاییز امسال در ابعادی گستردهتر و با طراحیهای هنری متفاوت روی صحنه میرود.
در روزهای گذشته هوتن شکیبا (در نقش «فاگین») و بهنوش طباطبایی (در نقش «نانسی») به عنوان بازیگران این نمایش موزیکال معرفی و رونمایی شدند.
به گفته دست اندرکاران این اثر، نسخه جدید نمایش وفادار به متن اصلی ساختار نمایشی سال ۹۶ با تاکید بر اصول اخلاقی، دغدغهها و نابرابریهای اجتماعی در نمایشنامه و ترانهها تغییرات جزئی داشته و از نظر طراحیهای هنری تفاوتهای چشمگیری با اجرای پیشین دارد.
حسین پارسایی با گرامیداشت یاد و خاطره زندهیاد آتیلا پسیانی که در دور اول اجرای این نمایش، نقشی بسیار تأثیرگذار داشت، اعلام کرد: ضمن تشکر از بازیگران و همکاران قبلی در این بازتولید افتخار همکاری با گروهی از بازیگران جدید را دارم که به مرور معرفی میشوند.
به گفته وی، نقشهای اصلی کودکان همچون «الیور» و «داجر ناقلا» به همراه گروه هنرجویان کودک، بیش از شش ماه تمرین و آموزش فشرده را پشت سر گذاشتهاند تا آماده اجرای صحنههای گوناگون نمایش شوند.
این پروژه با حضور جمعی از هنرمندان جوان و دانشجویان علاقهمند پیش میرود و در بخشهای مختلف اجرا مشارکت دارند.
پارسایی ابراز امیدواری کرد که این اجرای تازه، همچون سال ۹۶، با استقبال گسترده تماشاگران روبهرو شود.
کامران رسول زاده و محمدرضا کوهستانی ترانهسرایان این نمایش موزیکال هستند.
