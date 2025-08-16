  1. هنر
  2. تئاتر
۲۵ مرداد ۱۴۰۴، ۱۱:۴۷

«الیور توئیست» به یاد آتیلا پسیانی به صحنه می‌رود؛ معرفی بازیگران اصلی

نمایش موزیکال «الیور توئیست» به کارگردانی حسین پارسایی و با حضور هوتن شکیبا و بهنوش طباطبایی با گرامیداشت یاد آتیلا پسیانی به صحنه می‌رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، دور جدید اجرای نمایش موزیکال «الیور توئیست» به کارگردانی حسین پارسایی و تهیه‌کنندگی جلیل کیا، پاییز امسال در ابعادی گسترده‌تر و با طراحی‌های هنری متفاوت روی صحنه می‌رود.

در روزهای گذشته هوتن شکیبا (در نقش «فاگین») و بهنوش طباطبایی (در نقش «نانسی») به عنوان بازیگران این نمایش موزیکال معرفی و رونمایی شدند.

به گفته دست اندرکاران این اثر، نسخه جدید نمایش وفادار به متن اصلی ساختار نمایشی سال ۹۶ با تاکید بر اصول اخلاقی، دغدغه‌ها و نابرابری‌های اجتماعی در نمایشنامه و ترانه‌ها تغییرات جزئی داشته و از نظر طراحی‌های هنری تفاوت‌های چشمگیری با اجرای پیشین دارد.

حسین پارسایی با گرامیداشت یاد و خاطره زنده‌یاد آتیلا پسیانی که در دور اول اجرای این نمایش، نقشی بسیار تأثیرگذار داشت، اعلام کرد: ضمن تشکر از بازیگران و همکاران قبلی در این بازتولید افتخار همکاری با گروهی از بازیگران جدید را دارم که به مرور معرفی می‌شوند.

«الیور توئیست» به یاد آتیلا پسیانی به صحنه می‌رود؛ معرفی بازیگران اصلی

به گفته وی، نقش‌های اصلی کودکان همچون «الیور» و «داجر ناقلا» به همراه گروه هنرجویان کودک، بیش از شش ماه تمرین و آموزش فشرده را پشت سر گذاشته‌اند تا آماده اجرای صحنه‌های گوناگون نمایش شوند.

این پروژه با حضور جمعی از هنرمندان جوان و دانشجویان علاقه‌مند پیش می‌رود و در بخش‌های مختلف اجرا مشارکت دارند.

پارسایی ابراز امیدواری کرد که این اجرای تازه، همچون سال ۹۶، با استقبال گسترده تماشاگران روبه‌رو شود.

کامران رسول زاده و محمدرضا کوهستانی ترانه‌سرایان این نمایش موزیکال هستند.

کد خبر 6561631
فریبرز دارایی

