به گزارش خبرنگار مهر، گزارش‌های رسمی حکایت از آن دارد که متوسط قیمت خُرده فروشی لبنیات در هفته منتهی به ۱۸ اسفند امسال، قیمتها نسبت به هفته مشابه سال قبل ۶.۲ درصد، تخم مرغ ۲۵.۷ درصد، برنج ۰.۳ درصد، حبوب ۰.۸ درصد، میوه های تازه ۱۴ درصد، سبزی های تازه ۷.۲ درصد، گوشت قرمز ۱۱.۵ درصد، گوشت مرغ ۳.۳ درصد، چای ۱۲.۸ درصد و روغن نباتی ۱.۳ درصد افزایش داشته است. همچنین قیمت خُرده فروشی گروه قند و شکر نیز در دوره مورد بررسی، ۱۰.۶ درصد کاهش یافت. بانک مرکزی خلاصه نتایج گزارش هفتگی متوسط قیمت خُرده فروشی برخی از مواد خوراکی در تهران را در هفته منتهی به ۱۸ اسفند ماه اعلام کرد که طی آن قیمت ۶ گروه از جمله برنج و گوشت قرمز ثابت بود.

بر اساس اعلام بانک مرکزی قیمت خُرده فروشی گروه‌های برنج، حبوب، گوشت قرمز، قند و شکر، چای و روغن نباتی در هفته منتهی به هجدهم اسفندماه نسبت به هفته قبل از آن ثابت بود. همچنین قیمت خُرده فروشی گروه‌های لبنیات ۰.۲ درصد، تخم مرغ ۱۰.۵ درصد، سبزی‌های تازه ۱.۸ درصد و گوشت مرغ ۰.۵ درصد در مدت مشابه کاهش و قیمت گروه میوه‌های تازه ۰.۸ درصد افزایش داشته است.

لبنیات و تخم‌مرغ

در هفته مورد گزارش در گروه لبنیات بهای پنیر پاستوریزه نسبت بـه هفتـه قبل معادل ۰.۸ درصـد کاهش یافت و قیمت سایر اقلام بدون تغییر بود. بهای تخم مرغ معادل ۱۰.۵ درصـد کاهش داشت و شـانه‌ای ۱۲۶ هزار تا ۱۸۰ هزار ریال فروش می‌رفت.

برنج و حبوب

در این هفته در گروه‌های برنج و حبوب قیمت تمام اقلام ثابت بود.

میوه‌ها و سبزی‌های تازه

در هفته مورد بررسی، در میادین زیر نظر شهرداری انار عرضه نمی‌شد و انگور و هندوانه عرضـه کمـی داشت. سایر اقلام میوه و سبزی تازه که تعدادی از آنها از نظر کیفی در مقایسه با سایر میوه‌فروشی‌ها متفـاوت بودند، به نرخ مصوب سازمان میادین میوه و تره‌بار عرضه می‌شد. میوه‌فروشی‌های سطح شـهر اقـلام میـوه و سبزی تازه را عرضه می‌کردند که در گروه میوه‌های تازه بهای پرتقال درجه یـک معـادل ۴.۵ درصـد، نـارنگی ۹.۲ درصد، انار ۰.۸ درصد، موز ۰.۳ درصد و کیوی ۰.۷ درصد افزایش ولی قیمت سایر اقلام این گروه بین۰.۱ درصد تا ۳ درصد کاهش یافت. در گروه سبزی‌های تازه بهای تمام اقلام بین ۰.۲ درصد تا ۳.۹ درصـد کاهش داشت.

گوشت قرمز و گوشت مرغ

در هفته مورد گزارش قیمـت گوشـت گوسـفند بدون تغییر بود. بهای گوشت تازه گاو وگوساله معادل ۰.۱ درصد افزایش ولی قیمت گوشت مرغ ۵ درصد کاهش یافت.

قند، شکر، چای و روغن‌نباتی

در این هفته بهای قند، شکر، چای خارجی و انواع روغن‌نباتی ثابت بود.