تابلوهای هدایت مسیر پیشوا انجام می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حکمت امیری عصر یکشنبه در حاشیه بازدید از مراحل اول نصب تابلوهای هدایت مسیر شهر پیشوا در جمع خبرنگاران اظهار داشت: اکنون که قرار است به سمت چشم انداز روشن و توسعه پیشوا گام برداریم، قطعا پرداختن به ترافیک وحمل و نقل، اساس توسعه پایدار شهری است و توجه به این موضوع از اولویتهای شهرداری پیشوا است.

وی با بیان این که مطالعات جامع ترافیک شهر پیشوا در سال آتی به انجام خواهد رسید، بر به روز بودن مدیریت شهری تاکید کرد.

شهردار پیشوا گفت :نصب و رونمایی از تابلوهای هدایت مسیر که امروز و به عنوان بخشی از خدمات استقبال از بهار و در راستای تسهیل یافتن نشانی و هدایت مسافرین نوروزی در دست اقدام است با هزینه ای بالغ بر ١/٧میلیارد ریال انجام می شود.

وی با تشکر از همت سرپرست اداره حمل و نقل و ترافیک معاونت فنی ،شهرسازی ،زیربنایی و حمل و نقل شهرداری پیشوا که پس از مطالعات ترافیکی انجام شده در خصوص تابلوهای هدایت مسیر، در مطالعات مرحله اول مسیرهای اصلی شهر شامل بلوار های شهید اردستانی، شهید قمی، خلیج فارس، دستجردی، شهدای۱۵خرداد، قیام و خیابانهای باهنر، شریعتی، امام خمینی (ره) و بهار ۵۰تابلو پیش آگاهی و جهت نما در۳۴ نقطه جدید جانمایی کردند ،گفت: که از این تعداد ۱۳ پایه به صورت پایه ال شکل و الباقی به صورت تک پایه و دوپایه نصب خواهند شد.

امیری با بیان اینکه در مطالعات مرحله اول اولویت بر نصب تابلوهای با اولویت تر بوده و در مطالعات مراحل بعدی تابلوهای قدیمی که تعدادشان نسبت به کل شهر بسیار ناچیز می باشد و بعضا مستهلک نیز شده، تعویض خواهد شد،افزود: خیابان ها و بلوارهای دیگر شهر و همچنین مسیرهای برون شهری همچون اتصال جاده قم-گرمسار به شهرستان پیشوا ، جاده تهران و خاوران نیز در برنامه سال آینده می باشد.

شهردار پیشوا در ادامه بیان داشت: در تابلوهای مطالعات مرحله اول با وجود محدودیت های بسیار زیاد سعی شده استانداردهای رنگ، ارتفاع الف، فونت، ابعاد تابلو، استفاده از سمبل خیابان و بلوار و میدان، شبرنگ با بازتاب نور۱۰ساله، ورق کشویی، جانمایی مناسب و ... رعایت شود.

وی اضافه کرد: مطالعات مرحله اول با توجه به اتمام فونداسیون و صفحه و بولت گذاری انجام شده، پیش بینی می شود حدود ۵۰درصد تابلوها تا پایان سال۱۳۹۶ نصب شده و الباقی از تاریخ ۱۵ فروردین نصب و رونمایی خواهد شد.