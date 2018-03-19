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۲۸ اسفند ۱۳۹۶، ۱۵:۰۹

پلیس راه مازندران:

محور کندوان یک طرفه می شود

محور کندوان یک طرفه می شود

ساری - پلیس راه فرماندهی انتظامی مازندران اعلام کرد: محور کندوان از ساعت ۱۸ عصر تا صبح فردا از سمت کرج به مرزن آباد یک طرفه می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، پلیس‌راه فرماندهی انتظامی استان مازندران در اطلاعیه‌ای از ترافیک نیمه سنگین حدفاصل "امام‌زاده هاشم تا پلور "در محور "هراز" خبر داد و آورده است، محور هراز حدفاصل امام‌زاده هاشم تا پلور " دارای بار ترافیکی نیمه سنگین است و وضعیت جوی هوا صاف و آفتابی است

بر اساس این گزارش، در محور "کندوان" محدودیت ترافیکی از ساعت ۱۵ امروز (دوشنبه) ۲۸ اسفندماه تا ساعت ۶ صبح فردا سه‌شنبه از مرزن‌آباد به سمت کرج ممنوع بوده و از ساعت ۱۸ عصر تا ۶ صبح فردا تردد خودروها از سمت کرج به سمت مرزن‌آباد به‌صورت یک‌طرفه خواهد شد.

مرکز کنترل ترافیک پلیس‌راه فرماندهی انتظامی استان مازندران با شماره ۰۱۱۲۱۸۲۹۳۴ به‌طور شبانه‌روز آماده پاسخگویی در خصوص وضعیت راههای استان است.

کد مطلب 4255621

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