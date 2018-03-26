افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی ورود مسافر به همدان

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم مولوی ظهر دوشنبه در بازدید از ستاد اجرایی تسهیلات سفر شهرداری همدان از تلاش‌های کارکنان ستاد تسهیلات سفر همدان تقدیر کرد و گفت: فعالیت مناسب ستادهای اسکان و ارائه خدمات مطلوب باعث شده که امسال بین ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش حضور مسافر در شهر همدان را داشته باشیم.

رئیس شورای اسلامی شهر همدان با بیان اینکه باید از ظرفیت کارکنان شهرداری همدان در راستای رویدادهای بزرگ حوزه گردشگری بهره برد، به برخی اقدامات شهرداری همدان از جمله کاشت گل و گیاه، نصب المان‌های نوروزی و نورپردازی معابر در راستای آماده‌سازی نوروزی اشاره و بیان کرد: این اقدامات سبب افزایش رضایتمندی بین مردم و مسافران شد.

مولوی درباره انتقال ستاد استقبال نوروزی از میدان فرودگاه به بوستان نماز نیز گفت: این تصمیم بسیار خوب بود ولی با وجود اینکه مخالفانی هم داشت توسط شهرداری همدان عملیاتی شد.

وی با بیان اینکه قرار گرفتن ستاد استقبال در میدان فرودگاه به عنوان ورودی و کمبود فضا مشکلاتی ایجاد می‌شد، عنوان کرد: در بوستان نماز فضای بیشتری در اختیار ستاد استقبال قرار گرفت و از سوی دیگر ایمنی مسافران نیز بالا رفت چراکه این بوستان دارای پارکینگ بوده و دیگر مردم با کمبود فضا برای پارک خودروهای خود مواجه نیستند.

رئیس شورای اسلامی شهر همدان با اشاره به اینکه سال جاری دو رویداد بزرگ گردشگری در همدان داریم، اظهار کرد: برگزاری نشست وزرای گردشگری کشورهای آسیایی و برگزاری اجلاس UMWTO می‌تواند در معرفی همدان نقس اساسی داشته باشد.

وی با بیان اینکه برگزاری این برنامه‌ها نیازمند داشتن برنامه‌های مدون و قابل اجراست، عنوان کرد: مدیریت ارشد استان مسئولیت کمیته تبلیغات را به مدیریت شهری واگذار کرد ولی ۷۰ تا ۸۰ درصد کار برعهده شهرداری خواهد بود چراکه فضای شهری را باید آماده کند.

مولوی با اشاره به اینکه شهرداری همدان در آماده‌سازی سیما و منظر شهری نقش خواهد داشت، اظهار کرد: شورای شهر همه توان و نیروی خود را برای پشتیبانی از شهرداری در این زمینه به کار می‌گیرد.

