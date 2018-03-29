به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان لرستان در جریان سفر به کرمانشاه، از اولین مسکن اجرا شده در استان کرمانشاه و شهر اسلام آباد غرب که باهمت ستاد معین بازسازی بنیاد مسکن لرستان انجام گرفت بازدید کرد.

در این بازدید مسعود رضایی مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان لرستان ضمن ابراز رضایت از اجرای اولین سقف واحدهای خسارت دیده شهری در استان کرمانشاه و در شهر اسلام آباد غرب توسط ستا معین بازسازی بنیاد مسکن لرستان؛ عملکرد این ستاد را در مقایسه با ستادهای بازسازی استان های مستقر در منطقه مطلوب ارزیابی کرد.

وی افزود: تاکنون بالغ بر ۱۵ هزار واحد مسکونی شهری در شهر اسلام آباد غرب کارشناسی و ارزیابی خسارت شده است که ۳۰۰ واحد احداثی و ۹۰۰۰ واحد تعمیری شهری به عنوان سهمیه شهر اسلام آباد به ستاد بازسازی بنیاد مسکن لرستان ابلاغ شده است.

رضایی با اشاره به اینکه تاکنون ازسهمیه احداثی شهری ۱۰۰ واحد اقدام به عقد قرارداد با بانک های عامل و ۱۸۰ واحد نیز در مرحله اخذ پروانه ساخت در شهرداری هستند، اظهار داشت: از سهمیه واحدهای تعمیری شهری که با اعتباری به مبلغ ۷۱۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال هستند، ۱۱۰۰ واحد برای دریافت تسهیلات تعمیری با بانک های عامل عقد قرارداد کرده اند و معرفی مابقی واحدها نیز با هماهنگی با بانک های عامل در حال انجام است.