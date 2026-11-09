محسن مؤمنی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت امدادرسانی‌های جمعیت هلال‌احمر استان طی ۲۴ ساعت گذشته ۱۷ آبان‌ماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: در این بازه زمانی، نجاتگران هلال‌احمر استان اصفهان موفق به پوشش امدادی ۵ مورد حادثه در سطح محورها و مناطق مسکونی استان شدند.

وی در تشریح جزئیات این حوادث افزود: از مجموع عملیات‌های انجام‌شده، ۲ مورد مربوط به حوادث جاده‌ای، ۲ مورد مربوط به سیل و آب‌گرفتگی ناشی از بارش‌ها و یک مورد نیز ارائه خدمات حضوری به مراجعان بوده است.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان اصفهان با اشاره به آمار آسیب‌دیدگان گفت: در جریان این حوادث در مجموع ۱۶ نفر دچار حادثه شدند که از این تعداد، ۸ نفر مصدوم شدند. با اقدام به‌موقع نیروهای عملیاتی، یک نفر از مصدومان به‌صورت سرپایی در محل درمان شد و ۳ نفر دیگر جهت تکمیل مراحل درمانی توسط آمبولانس‌های هلال‌احمر به مراکز درمانی منتقل شدند؛ همچنین ۷ نفر نیز خدمات اسکان و امدادرسانی دریافت کردند.

مؤمنی با قدردانی از آمادگی تیم‌های امداد و نجات خاطرنشان کرد: عوامل امدادی پایگاه‌های سه راهی سد چادگان، دولت‌قرین، حضرت ابوالفضل (ع)، طالخونچه و نجاتگران شعبه فریدن در اجرای این عملیات‌ها حضور داشته و به یاری هم‌استانی‌ها شتافتند.