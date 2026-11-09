به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان یزد، علیرضا طاقه‌باف با تشریح اهداف برنامه هفتم پیشرفت و رویکردهای اجرایی این سازمان در چارچوب برنامه «یزد پایدار» اظهار کرد: عبور از کشاورزی سنتی و دستیابی به پایداری اقتصادی در شرایط اقلیمی استان، نیازمند حرکت به سمت کشاورزی ارزش‌آفرین، تاب‌آور و دانش‌بنیان است.

وی با اشاره به شاخص‌های کمی برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت افزود: رشد سالانه ۵.۵ درصدی بخش کشاورزی و دستیابی به ضریب خودکفایی ۹۵ درصدی محصولات اساسی تا پایان برنامه، از اهداف تعیین‌شده در این بخش است که تحقق آن‌ها در استان دنبال می‌شود.

طاقه‌باف با تأکید بر ضرورت ایجاد ارزش افزوده و تکمیل زنجیره ارزش محصولات کشاورزی بیان کرد: با توجه به محدودیت منابع آب و خاک در استان، افزایش کمی تولید اولویت اصلی نیست؛ بلکه افزایش سالانه ۱۵ درصدی سهم ارزش افزوده فرآوری محصولات از کل ارزش افزوده بخش کشاورزی دنبال می‌شود.

وی توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی، بسته‌بندی نوین و جلوگیری از خام‌فروشی محصولات را از راهکارهای تحقق این هدف دانست و گفت: تکمیل زنجیره ارزش می‌تواند زمینه افزایش ارزش اقتصادی تولیدات کشاورزی استان را فراهم کند.

معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی استان یزد همچنین بر هدایت هدفمند تسهیلات بانکی و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی متناسب با ظرفیت‌های اقلیمی شهرستان‌ها تأکید کرد و توسعه کشت‌های متراکم گلخانه‌ای، کشاورزی قراردادی و تکمیل زنجیره تولید تا مصرف را از اولویت‌های اجرایی برشمرد.

وی در پایان بهره‌وری حداکثری از منابع آب و افزایش ارزش افزوده اقتصادی را از الزامات توسعه کشاورزی استان دانست و اظهار کرد: این رویکرد در کنار کمک به امنیت غذایی، می‌تواند به افزایش درآمد بهره‌برداران و رونق اشتغال پایدار روستایی منجر شود.