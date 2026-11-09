به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت سهامی آب منطقه‌ای یزد، جواد منصوری با اشاره به برنامه‌ریزی برای اجرای مانور مشترک آب و برق اظهار کرد: در راستای اجرای دستورالعمل ابلاغی شرکت مدیریت منابع آب ایران، هماهنگی‌های لازم با شرکت توزیع نیروی برق استان برای تشکیل گروه‌های عملیاتی مشترک و انجام اقدامات میدانی صورت گرفته است.

وی افزود: در این مانور، گروه‌های مشترک آب و برق با حضور در مناطق هدف، وضعیت انشعابات برق چاه‌ها را بررسی کرده و نسبت به جمع‌آوری کابل‌ها و انشعابات غیرمجاز و مسلوب‌المنفعه کردن آن‌ها مطابق ضوابط قانونی اقدام می‌کنند.

منصوری با بیان اینکه این مانور به‌صورت هم‌زمان در سطح استان و با مشارکت واحدهای اجرایی و ادارات شهرستانی انجام می‌شود، بر ضرورت هماهنگی دستگاه‌های اجرایی، قضایی و انتظامی و تأمین تجهیزات مورد نیاز گروه‌های عملیاتی تأکید کرد.

وی همچنین اطلاع‌رسانی درباره اجرای این مانور را ضروری دانست و گفت: افزایش اثربخشی نظارت‌های میدانی، جلوگیری از بهره‌برداری غیرمجاز از منابع آب زیرزمینی و تقویت همکاری‌های بین‌بخشی در حفاظت از این منابع، از اهداف اجرای این طرح است.