هشدارهای سرمربی الریان قطر پیش از بازی با استقلال ایران

به گزارش خبرنگار مهر، تیم های فوتبال استقلال ایران و الریان قطر روز دوشنبه این هفته در چارچوب هفته پنجم لیگ قهرمانان آسیا در ورزشگاه آزادی به مصاف هم خواهند رفت.

تیم الریان با حضور محمد علاء بازیکن ملی پوش این تیم کامل شد و خودش را برای بازی با استقلال آماده می کند.

مایکل لادروپ سرمربی تیم الریان قطر تیمش را با تمرینات جدی تر و سخت تری مهیای بازی با استقلال می کند.

روزنامه «الرایه» قطر در گزارشی به تشریح وضعیت الریان پرداخت و نوشت: «لادروپ به بازیکنان خط دفاعی الریان هشدار داده است که مقابل استقلال هوشیار باشند؛ بخصوص اینکه تیم استقلال خط حمله قدرتمندی دارد و تمام بازیکنانش در بازی هوایی متمایز هستند. به همین خاطر لادروپ به بازیکنان تیمش آموزش هایی را برای مراقبت از بازیکن صاحب توپ داده است تا اجازه ندهند توپی به محوطه جریمه الریان ارسال شود.»

طبق اعلام این روزنامه، برنامه دیگر لادروپ برای بازی با استقلال شوت های محکم خارج از محوطه جریمه است و قطری ها برای این ضربات هم برنامه ویژه ای خواهند داشت تا با به ثمر رساندن یک گل زودهنگام، باشگاه استقلال را «سردرگم» کنند.