محدودیت تردد تریلر و کامیون در محورهای فیروزکوه و هراز

سرهنگ سیاوش محبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تردد انواع تریلر، کامیونها و کامیونتها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۶ صبح روز جمعه در محور هراز ممنوع شد.
وی افزود: تردد کلیه کامیون ها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۶ صبح روز جمعه از تهران به قائم شهر و بالعکس ممنوع شد.
رییس پلیس راه شرق استان تهران در خصوص وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی شرق این استان نیز گفت: ترافیک در مسیر شمال به جنوب محور هراز پرحجم اما روان است.
محبی گفت: ترافیک در هر دو مسیر شمال به جنوب و جنوب به شمال محور فیروزکوه نیز پرحجم و روان است و شاهد گره ترافیکی نیستیم.
وی اضافه کرد: در محورهای ترافیکی امام رضا(ع) و حرم تا حرم نیز ترافیک عادی و روان است.
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