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۱۰ فروردین ۱۳۹۷، ۱۰:۰۷

رییس پلیس راه شرق استان تهران خبر داد؛

محدودیت تردد تریلر و کامیون در محورهای فیروزکوه و هراز

محدودیت تردد تریلر و کامیون در محورهای فیروزکوه و هراز

دماوند- رییس پلیس راه شرق استان تهران از محدودیت تردد تریلر در محور فیروزکوه و نیز محدودیت تردد کامیون در محور فیروزکوه خبر داد و افزود: این محدودیت ها از ساعت ۶ صبح اجرا شده است.

سرهنگ سیاوش محبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تردد انواع تریلر، کامیون‌ها و کامیونت‌ها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۶ صبح روز جمعه در محور هراز ممنوع شد.

وی افزود: تردد کلیه کامیون ها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۶ صبح روز جمعه از تهران به قائم شهر و بالعکس ممنوع شد.

رییس پلیس راه شرق استان تهران در خصوص وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی شرق این استان نیز گفت: ترافیک در مسیر شمال به جنوب محور هراز پرحجم اما روان است.

محبی گفت: ترافیک در هر دو مسیر شمال به جنوب و جنوب به شمال محور فیروزکوه نیز پرحجم و روان است و شاهد گره ترافیکی نیستیم.

وی اضافه کرد: در محورهای ترافیکی امام رضا(ع) و حرم تا حرم نیز ترافیک عادی و روان است.

کد مطلب 4260326

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