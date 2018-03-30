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۱۰ فروردین ۱۳۹۷، ۱۱:۰۴

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه خبر داد:

کشف و معدوم سازی حدود ۱۰ تن مواد غذایی فاسد در استان کرمانشاه

کشف و معدوم سازی حدود ۱۰ تن مواد غذایی فاسد در استان کرمانشاه

کرمانشاه- معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه، از کشف و معدوم سازی حدود ۱۰ تن مواد غذایی فاسد و غیربهداشتی در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه، دکتر ابراهیم شکیبا از کشف و معدوم سازی حدود ۱۰ تن مواد غذایی فاسد و غیربهداشتی در استان کرمانشاه خبر داد.

وی گفت: با توجه به تشدید بازرسی ها در ایام نوروز توسط بازرسان سلامت محیط تا کنون میزان ۹ هزار و ۹۲۱ کیلوگرم مواد غذایی فاسد و غیر بهداشتی کشف، ضبط و  معدوم شده است.

این مسئول تعداد کل بازدید بهداشتی از مراکز و اماکن حساس و سامانه های آبرسانی را ۱۲ هزار و ۶۸۷ مورد و تعداد بازدید از مراکز و اماکن بین راهی را ۵۷۹ مورد اعلام کرد.

دکتر شکیبا اظهار داشت: تا کنون ۳۴۲ مورد اخطار نواقص بحرانی و غیر بحرانی صادر شده و ۳۲ مکان متخلف بهداشتی تعطیل شده است.

وی تعداد موارد بازدید مشترک با دستگاه ها و ادارات دیگر به ویژه تعزیرات حکومتی را ۲۸۳ مورد ذکر کرد و گفت: کلرسنجی از منابع آب نیز  ۸ هزار و ۳۰۱ مورد بوده است.

این مسئول، تعداد موارد سنجش با تجهیزات بازرسی پورتابل را یک هزار و ۷۵۴مورد و تعداد نمونه برداری مواد غذایی از سطح عرضه را ۱۳۳ مورد عنوان کرد.

معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: برنامه سلامت نوروزی از ۱۵ اسفند ماه ۱۳۹۶ آغاز شده و تا ۱۵ فروردین ۱۳۹۷ ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 4260381

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