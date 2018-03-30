شهادت کشاورز فلسطینی درپی حمله رژیم صهیونیستی به نوار غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویتز، یک مرد فلسطینی به دست نظامیان رژیم اشغالگر قدس به شهادت رسید. بر اساس این خبر این مرد فلسطینی در پی یک حمله توپخانه ای اسرائیل از اراضی اشغالی به سوی نوار غزه به شهادت رسیده است.

وزارت بهداشت فلسطین اعلام کرده است که این حمله در نزدیکی شهرک «خان یونس» رخ داده است و این مرد فلسطینی که کشاورز بوده به شهادت رسیده و یک تن دیگر نیز زخمی شده است.

ارتش رژیم صهیونیستی از اظهار نظر در خصوص این مسأله خودداری کرده و اعلام کرده که همچنان در حال بررسی این موضوع است.

شهروندان فلسطینی در نوار غزه در حال برنامه ریزی برای اعتراضاتی ۶ هفته ای هستند که در این اعتراضات قرار است چادرهای آواره های فلسطینی در مرز سرزمین های اشغالی برافراشته شود و به این ترتیب آوارگان فلسطینی حق بازگشت به سرزمین خود را که امروز اسرائیل خوانده می شود، مطالبه کنند.