به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، حزب الله لبنان در مورد حوادث امروز غزه از حمایت همیشگی و دائمی خود از ملت فلسطین تا پیروزی کامل خبر داد.

حزب الله «راهپیمایی بازگشت» را واکنشی محکم به آنچه که معامله قرن نامیده می شود، دانست و بر پایبندی ملت فلسطین به حقوق تاریخی خود تاکید کرد.

همچنین حزب الله عنوان کرد که راهپیمایی بازگشت با مشارکت گسترده شهروندان فلسطینی برگزار شد و دشمنان ملت فلسطین و همه خائنان را ناامید کرد.

حزب الله لبنان عنوان کرد که ملت مبارز فلسطین در غزه امروز درخشان ترین حماسه و فداکاری را رقم زد.

شهروندان فلسطینی امروز جمعه به مناسبت روز زمین در مناطق مختلف فلسطین راهپیمایی کردند.

روز زمین به مناسبت۹ حوادث ۳۰ مارس ۱۹۶۷ است که در آن ۶ شهروند فلسطینی در اراضی اشغالی ۱۹۴۸ در جریان اعتراض به مصادره بخش وسیعی از اراضی فلسطین به شهادت رسیدند.