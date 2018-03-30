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۱۰ فروردین ۱۳۹۷، ۲۳:۵۸

در واکنش به تحولات غزه؛

حزب الله لبنان: از ملت فلسطین تا تحقق کامل پیروزی حمایت می‌کنیم

حزب الله لبنان: از ملت فلسطین تا تحقق کامل پیروزی حمایت می‌کنیم

حزب الله لبنان در واکنش به حوادث امروز فلسطین تاکید کرد که همیشه از ملت فلسطین تا تحقق کامل پیروزی حمایت خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، حزب الله لبنان در مورد حوادث امروز غزه از حمایت همیشگی و دائمی خود از ملت فلسطین تا پیروزی کامل خبر داد.

حزب الله «راهپیمایی بازگشت» را واکنشی محکم به آنچه که معامله قرن نامیده می شود، دانست و بر پایبندی ملت فلسطین به حقوق تاریخی خود تاکید کرد.

همچنین حزب الله عنوان کرد که راهپیمایی بازگشت با مشارکت گسترده شهروندان فلسطینی برگزار شد و دشمنان ملت فلسطین و همه خائنان را ناامید کرد.

حزب الله لبنان عنوان کرد که ملت مبارز فلسطین در غزه امروز درخشان ترین حماسه و فداکاری را رقم زد.

شهروندان فلسطینی امروز جمعه به مناسبت روز زمین در مناطق مختلف فلسطین راهپیمایی کردند.

روز زمین به مناسبت۹ حوادث ۳۰ مارس ۱۹۶۷ است که در آن ۶ شهروند فلسطینی در اراضی اشغالی ۱۹۴۸ در جریان اعتراض به مصادره بخش وسیعی از اراضی فلسطین به شهادت رسیدند.

کد مطلب 4260671

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