اجرای طرح «با قرآن در زلال اعتکاف» در ۸ مسجد کبودرآهنگ

مجتبی آزادی در گفتگو با خبرنگار مهر از اجرای طرح «با قرآن در زلال اعتکاف» ویژه معتکفین شهرستان کبودرآهنگ در ایام البیض ماه رجب در ۸ مسجد این شهرستان خبر داد.

آزادی افزود: با توجه به استقبال و حضور اقشار مختلف مردم در مساجد، ۳ مسجد محوری و پر جمعیت شهرهای کبودرآهنگ، گل تپه و شیرین سو و ۵ مسجد بخشها و مراکز دهستانها مجری طرح «با قرآن در زلال اعتکاف» بودند.

وی اظهار داشت: بر اساس این طرح شرکت کنندگان در مراسم معنوی اعتکاف طی سه روز از ۱۳ تا ۱۵ رجب از برنامه های متنوع قرآنی نظیر اصلاح قرائت نماز، تلاوت ترتیل سوره مبارکه لقمان، تلاوت سوره ها و آیات قرآن کریم مربوط به اعمال ام داوود در روز سوم اعتکاف بهره بردند.

آزادی تاکید کرد: طرح «با قرآن در زلال اعتکاف» برای هفتمین سال پیاپی توسط اداره تبلیغات اسلامی کبودرآهنگ در مساجد دارای اعتکاف اجرا شد.