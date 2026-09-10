به گزارش خبرنگار مهر، بیژن سلیمان‌پور، بعد از ظهر پنجشنبه، در نشست شورای مشورتی جوانان ری بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت نخبگان جوان در مسیر توسعه و حل مسائل شهرستان تأکید کرد.

معاون استاندار تهران و فرماندار ویژه شهرستان ری در این نشست که با حضور دبیر و جمعی از نخبگان جوان و فعالان حوزه جوانان در سالن جلسات شهدای مدافع حرم ساختمان فرمانداری برگزار شد، اظهار داشت: نشست امروز یک جلسه تشریفاتی نبود، بلکه فرصتی برای بهره‌مندی از خرد جمعی نخبگان شهرستان بود.

وی افزود: آنچه در این جلسه مشهود بود، وجود یک ظرفیت بی‌بدیل و ارزشمند در حوزه‌های مختلف تخصصی میان جوانان ری است که می‌تواند گره‌گشای بسیاری از چالش‌های موجود باشد.

سلیمان‌پور با تقدیر از سطح علمی و تجربی شرکت‌کنندگان در نشست ادامه داد: نکته قابل‌توجه در این مجمع، سطح تحصیلات اعضا بود که میانگین آن بالاتر از کارشناسی ارشد است و این موضوع با تجارب کاری مفید آنان در عرصه‌های مختلف همراه شده است.

فرماندار ری تصریح کرد: این سرمایه انسانی می‌تواند زمینه‌ساز دورانی جدید در مدیریت و تصمیم‌سازی‌های شهرستان ری باشد و باید از این ظرفیت به شکل مؤثر استفاده کرد.

وی با اشاره به محورهای مورد بحث در نشست شورای مشورتی جوانان شهرستان ری گفت: در گفت‌وگوهای صریح و سازنده‌ای که میان بنده و جوانان صورت گرفت، موضوعات کلیدی و مبتلابه شهرستان از جمله دغدغه‌های فرهنگی و اجتماعی، چالش‌های مربوط به عمران و توسعه روستایی، نقش‌آفرینی مؤثر بنیاد نخبگان و سازوکارهای حمایتی از جوانان مورد بحث قرار گرفت.

سلیمان‌پور افزود: یکی از نکات مهم مطرح‌شده توسط جوانان، ضرورت فراتر رفتن از حمایت‌های لفظی و حرکت به سوی حمایت‌های معنوی و عملیاتی از نسل جوان بود که به‌طور کامل مورد تأیید و حمایت مدیریت شهرستان قرار دارد.

معاون استاندار تهران همچنین از تغییر رویکرد در نحوه تعامل با دستگاه‌های اجرایی خبر داد و اظهار داشت: تصمیم قطعی ما این است که مجمع مشورتی جوانان به یک پل ارتباطی مستمر و کارآمد میان نخبگان و مدیریت شهرستان تبدیل شود.

وی ادامه داد: بر همین اساس، در جلسات آتی مجمع، حضور موضوعی رؤسای دستگاه‌های اجرایی در دستور کار قرار می‌گیرد تا مسائل و مطالبات مطرح‌شده از سوی جوانان در حوزه تخصصی هر دستگاه مورد بررسی قرار گیرد.

فرماندار ری با تأکید بر ضرورت پاسخگویی مدیران به مطالبات جوانان گفت: مسئولیت‌پذیری مدیران در قبال مطالبات جوانان یک اصل غیرقابل‌اغماض است و باید در این زمینه رویکرد عملیاتی داشته باشیم.

سلیمان‌پور تصریح کرد: با استمرار این روند و پای کار آمدن تک‌تک دستگاه‌ها، مدیران اجرایی و رؤسای ادارات شهرستان در حوزه تخصصی خود، ضمن پاسخگویی به سؤالات و ابهامات نخبگان، راهکارهای پیشنهادی جوانان را برای بهبود وضعیت موجود و رفع موانع اجرایی ارزیابی و تا بالاترین سطح به کار خواهند گرفت.

وی در پایان با ابراز امیدواری نسبت به آینده همکاری میان مدیریت شهرستان و نخبگان جوان خاطرنشان کرد: این آغاز راه است و به دنبال مسئولیت‌سازی برای مدیران هستیم تا ظرفیت نخبگان جوان بیش از پیش در بدنه اجرایی شهرستان جاری و ساری شود.