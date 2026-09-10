خبرگزاری مهر، گروه استانها؛ کشاورزی یکی از پایه‌های اصلی معیشت مردم و موتور محرک اقتصاد بخش ارم شهرستان دشتستان به شمار می‌رود؛ ظرفیتی که در سال‌های اخیر با توسعه کشت محصولات خارج از فصل، به‌ویژه گوجه‌فرنگی، اهمیت بیشتری پیدا کرده است.

شرایط اقلیمی بخش ارم، امکان تولید برخی محصولات کشاورزی در زمانی از سال را فراهم کرده که بسیاری از مناطق کشور با محدودیت تولید مواجه هستند.

همین مزیت موجب شده است گوجه‌فرنگی خارج از فصل این منطقه جایگاه قابل توجهی در تأمین بازار کشور پیدا کند و محصول تولیدی کشاورزان ارم در فصل سرد سال روانه بازارهای مصرف شود.

بر اساس برنامه کشت امسال، عملیات کاشت گوجه‌فرنگی خارج از فصل در بخش ارم از نیمه نخست مردادماه آغاز شده و برداشت محصول نیز از نیمه دوم آبان‌ماه شروع می‌شود؛ فرآیندی که تا پایان زمستان ادامه خواهد داشت.

برداشت ۵۰ هزار تن گوجه‌فرنگی از ۶۰۰ هکتار

بخشدار ارم در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ظرفیت قابل توجه این بخش در تولید گوجه‌فرنگی خارج از فصل، از پیش‌بینی برداشت بیش از ۵۰ هزار تن محصول در سال جاری خبر داد.

سیدحسین جعفری اظهار کرد: کشت گوجه‌فرنگی خارج از فصل در بخش ارم از نیمه اول مردادماه آغاز شده و برداشت این محصول از نیمه دوم آبان‌ماه شروع می‌شود و تا پایان فصل ادامه خواهد داشت.

وی افزود: زمان برداشت این محصول از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، چرا که تولید گوجه‌فرنگی در ماه‌های سرد سال می‌تواند بخشی از نیاز بازار کشور را تأمین کرده و در تنظیم عرضه و تقاضا نقش مؤثری داشته باشد.

بخشدار ارم ادامه داد: امسال این محصول در سطح حدود ۶۰۰ هکتار از اراضی بخش کشت شده و پیش‌بینی می‌شود بیش از ۵۰ هزار تن گوجه‌فرنگی از این سطح برداشت و روانه بازار مصرف شود.

جعفری با تأکید بر ضرورت افزایش بهره‌وری در تولید محصولات کشاورزی گفت: استفاده صحیح از منابع آب، مدیریت اصولی آبیاری و کنترل آفات و بیماری‌ها از عوامل مهم در افزایش عملکرد و ارتقای کیفیت محصولات کشاورزی است.

وی برگزاری دوره‌های آموزشی برای کشاورزان را در همین راستا دانست و تصریح کرد: در جریان بازدید از مزارع گوجه‌فرنگی خارج از فصل، مسائل فنی و آموزشی مرتبط با آبیاری، مدیریت آفات و بیماری‌ها با حضور کارشناسان جهاد کشاورزی بررسی و توصیه‌های لازم به کشاورزان ارائه شد.

آب و تسهیلات؛ دو مطالبه اصلی کشاورزان

تولید محصولات کشاورزی در بخش ارم، در کنار ظرفیت‌های قابل توجه، با چالش‌هایی نیز روبه‌رو است که تأمین آب و دسترسی به منابع مالی از مهم‌ترین آنها محسوب می‌شود.

بخشدار ارم با اشاره به مطالبات کشاورزان در این حوزه گفت: مشکلات کشاورزان در زمینه تأمین آب و تسهیلات بانکی در بازدیدهای میدانی مورد بررسی قرار گرفته و برای پیگیری این مسائل با مسئولان آب منطقه‌ای و بانک کشاورزی هماهنگی‌های لازم انجام شده است.

جعفری تأکید کرد: استمرار تولید و افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی نیازمند حمایت از تولیدکنندگان است و تلاش می‌شود مسائل و موانع پیش روی کشاورزان با جدیت بیشتری پیگیری شود.

به گفته وی، حفظ ظرفیت تولید گوجه‌فرنگی خارج از فصل در بخش ارم و حرکت به سمت تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر، از محورهای مهم برنامه‌ریزی اقتصادی در این بخش است.

ارم در مسیر عبور از کشاورزی سنتی

اگر چه گوجه‌فرنگی خارج از فصل مهم‌ترین محصول کشاورزی بخش ارم محسوب می‌شود، اما آینده کشاورزی این منطقه را نمی‌توان تنها در توسعه سطح زیرکشت محصولات فضای باز جست‌وجو کرد.

کاهش مصرف آب، کنترل بهتر شرایط تولید، افزایش بهره‌وری، امکان برنامه‌ریزی دقیق برای تولید و دسترسی به بازارهای صادراتی از جمله مزایایی است که توسعه گلخانه‌ها می‌تواند برای بخش ارم به همراه داشته باشد.

از همین رو، توسعه گلخانه‌های مدرن و حرکت از تولید صرفاً بازارمحور به سمت تولید صادرات‌محور می‌تواند مرحله جدیدی از توسعه کشاورزی این منطقه باشد.

جعفری با اشاره به ظرفیت بخش ارم در این زمینه گفت: در حال حاضر حدود پنج هکتار گلخانه فلفل دلمه رنگی در این بخش فعال است که محصول آن با هدف صادرات تولید می‌شود.

وی افزود: تجربه تولید محصولات گلخانه‌ای صادراتی نشان می‌دهد که ظرفیت لازم برای حرکت به سمت کشاورزی نوین در بخش ارم وجود دارد و توسعه این نوع کشت‌ها می‌تواند ارزش افزوده بیشتری برای منطقه ایجاد کند.

اگر این زنجیره به‌صورت هماهنگ شکل بگیرد، ارم می‌تواند از یک قطب تولید گوجه‌فرنگی خارج از فصل فراتر رفته و به یکی از مراکز مهم تولید محصولات گلخانه‌ای صادرات‌محور در جنوب کشور تبدیل شود؛ مسیری که علاوه بر حفظ جایگاه این بخش در تأمین امنیت غذایی، می‌تواند اشتغال، درآمد و ارزش افزوده بیشتری برای کشاورزان و اقتصاد محلی به همراه داشته باشد.

بخشدار ارم تصریح کرد: توسعه گلخانه‌ها به دلیل ارزش اقتصادی بالاتر محصولات، مصرف بهینه منابع و امکان حضور در بازارهای صادراتی، از اولویت‌های اقتصادی بخش محسوب می‌شود و باید با حمایت دستگاه‌های متولی، زمینه توسعه این واحدها فراهم شود.

ارم یکی از قطب‌های کشاورزی دشتستان است

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دشتستان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جایگاه بخش ارم در تولید محصولات کشاورزی، این منطقه را یکی از قطب‌های مهم کشاورزی شهرستان و استان بوشهر عنوان کرد.

احمد ایزدی اظهار کرد: بخش ارم یکی از مناطق مهم کشاورزی دشتستان و استان بوشهر است و در تولید محصولات مختلف، به‌ویژه گوجه‌فرنگی خارج از فصل، نقش مهمی دارد.

وی افزود: شرایط اقلیمی و ظرفیت‌های موجود در این منطقه موجب شده است که گوجه‌فرنگی خارج از فصل ارم جایگاه ویژه‌ای در تقویم تولید محصولات کشاورزی کشور داشته باشد.

ایزدی با بیان اینکه برداشت گوجه‌فرنگی خارج از فصل ارم از نیمه دوم آبان‌ماه آغاز می‌شود، گفت: برداشت این محصول تا پایان زمستان ادامه دارد و تولید آن در این بازه زمانی بخشی از نیاز بازار کشور را تأمین می‌کند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دشتستان ادامه داد: تولید محصول در زمانی که عرضه در بسیاری از مناطق کشور کاهش پیدا می‌کند، یک مزیت اقتصادی مهم برای کشاورزان منطقه است و می‌تواند در تأمین بازار و ایجاد اشتغال و درآمد برای بهره‌برداران نقش داشته باشد.

وی حمایت از کشاورزان را یکی از برنامه‌های جهاد کشاورزی دانست و تصریح کرد: برای توسعه بخش کشاورزی و حمایت از تولیدکنندگان برنامه‌های مختلفی در نظر گرفته شده و تلاش می‌کنیم حمایت‌های لازم برای استمرار و تقویت تولید در مناطق کشاورزی شهرستان انجام شود.

ضرورت توسعه گلخانه‌ها در ارم

ایزدی توسعه کشت‌های گلخانه‌ای را یکی از ضرورت‌های آینده کشاورزی بخش ارم دانست و گفت: با توجه به اهمیت مدیریت منابع آب، افزایش بهره‌وری و ضرورت حرکت به سمت تولید محصولات با ارزش افزوده بالا، توسعه گلخانه‌ها در این منطقه از اهمیت زیادی برخوردار است.

وی افزود: لازم است با حمایت‌های انجام‌شده، ظرفیت گلخانه‌ای بخش ارم افزایش پیدا کند و تولیدکنندگان بیشتری به سمت این شیوه تولید حرکت کنند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دشتستان تأکید کرد: هدف باید این باشد که در کنار تولید محصولات مورد نیاز بازار داخلی، زمینه تولید محصولاتی که قابلیت حضور در بازارهای خارجی را دارند نیز فراهم شود.

به گفته ایزدی، توسعه گلخانه‌های صادرات‌محور می‌تواند موجب افزایش ارزش افزوده محصولات کشاورزی، ایجاد اشتغال پایدار و افزایش درآمد کشاورزان شود و در عین حال استفاده از منابع محدود آب را نیز مدیریت کند.

از گوجه‌فرنگی خارج از فصل تا کشاورزی صادرات‌محور

ظرفیت ۵۰ هزار تنی تولید گوجه‌فرنگی خارج از فصل در بخش ارم، در کنار وجود زیرساخت‌های اولیه کشت گلخانه‌ای، نشان می‌دهد که این منطقه از ظرفیت لازم برای تبدیل شدن به یکی از کانون‌های مهم کشاورزی نوین استان بوشهر برخوردار است.

در چنین شرایطی، توسعه کشاورزی ارم نباید صرفاً به افزایش سطح زیرکشت محصولات فضای باز محدود شود. مسیر آینده می‌تواند بر پایه افزایش بهره‌وری، توسعه گلخانه‌ها، کاهش مصرف آب، ارتقای کیفیت محصول، ایجاد زنجیره بسته‌بندی و فرآوری و در نهایت توسعه بازارهای صادراتی تعریف شود.

تولید محصول صادراتی در گلخانه تنها به معنای ایجاد یک واحد تولیدی جدید نیست؛ بلکه می‌تواند مجموعه‌ای از فعالیت‌های اقتصادی شامل تأمین نهاده، تولید، بسته‌بندی، حمل‌ونقل، فرآوری و تجارت را در منطقه فعال کند و ارزش بیشتری از هر واحد تولیدی نصیب اقتصاد محلی کند.

از سوی دیگر، برند شدن محصولات کشاورزی ارم و ایجاد بازارهای پایدار برای آنها، نیازمند توجه همزمان به کیفیت، استانداردهای تولید، بسته‌بندی، استمرار عرضه و شناخت بازارهای هدف است.

بنابراین توسعه گلخانه‌ها باید همراه با برنامه بازاریابی و صادرات باشد تا سرمایه‌گذاری انجام‌شده به تولید محصولی منجر شود که امکان رقابت در بازارهای خارجی را داشته باشد.

آینده کشاورزی ارم در گرو سرمایه‌گذاری و حمایت

بخش ارم امروز یک ظرفیت مهم در تولید گوجه‌فرنگی خارج از فصل استان بوشهر محسوب می‌شود؛ محصولی که برداشت آن از نیمه دوم آبان‌ماه آغاز شده و تا پایان زمستان، بخشی از نیاز بازار کشور را پوشش می‌دهد.

اما استمرار این جایگاه در سال‌های آینده نیازمند نگاه بلندمدت به کشاورزی منطقه است؛ نگاهی که از حمایت از کشاورز و حل مشکلات آب و تسهیلات آغاز شود و به توسعه گلخانه‌های مدرن، تولید محصولات صادراتی، ایجاد صنایع بسته‌بندی و فرآوری و دسترسی مستقیم‌تر به بازارهای هدف برسد.