دربی فوتسال استان کرمان؛ فولاد زرند میزبان گهر زمین سیرجان می شود

خبرگزاری مهر، گروه استان ها- الهام سرگزی: هفته چهارم لیگ برتر فوتسال مردان با یک دیدار مهم برای استان کرمان بین ۲ تیم فولاد زرند ایرانیان و گهرزمین سیرجان روز جمعه ۲۰ شهریور در دربی استان پیگیری میشود.
این دیدار در حالی بین دو تیم هم استانی برگزار میشود که هم گهر زمین و هم فولاد در ۳ هفته ابتدایی فصل عملکرد خوبی داشتند و هیچ کدام نباختند تا روند شکستناپذیری خود را حفظ کنند.
حالا در یک سو گهر زمین مدعی قهرمانی و ستارههایش قرار دارند و در سوی دیگر فولاد زرندی که در همین ۳ هفته نشان داده رقیب آسانی برای هیچ تیمی نیست.
گهرزمین پر ستاره با سرمربی فصل گذشته فولاد زرند حالا در دربی استان کرمان مقابل فولادی قرار میگیرد که رضا لک را روی نیمکتش دارد.
یکی از آمارهای خوب تیم سیرجانی نسبت به فصول گذشته امتیازگیری آنها در ۳ هفته ابتدایی بوده استپ.
در حالیکه آنها در ۲ فصل اخیر هفتههای ابتدایی را بهراحتی از دست میدادند؛ اما امسال با ۲ پیروزی و یک تساوی نشان دادن تیم حمید بیغم با ۲ فصل اخیرش یک تفاوت مهم دارد، تفاوتی که میتواند برگ برندهٔ آنها در پایان فصل باشد.
در سوی مقابل فولاد زرندیها نیز در این ۳ هفته روند شکستناپذیری خود را حفظ کردند و با یک پیروزی و ۲ تساوی حالا باید در خانه از مدعی قهرمانی میزبانی میکنند.
سرمربی تیم فوتسال فولاد زرند ایرانیان در مورد دیدار تیمش برابر گهر زمین سیرجان در دربی استان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در چند بازی گذشته نشان دادیم تیم مان در حال پیشرفت است.
رضا لک، افزود: گهرزمین نیز تیم خوبی است و شرایط ایدهآلی است و مدعی قهرمانی است؛ به هرحال ما هم تیم خوبی داریم و هفته گذشته نیز بازی خوبی جلوی گیتیپسند انجام دادیم و تلاشمان این است که بازی خوبی ارائه کنیم و ۳ امتیاز را کسب کنیم، اما میدانیم که بازی سختی مقابل این تیم داریم.
وی درمورد روند یارگیری تیمش در ابتدای فصل گفت: باتوجهبه اینکه بازار و نقلوانتقالات بسیار نامتلاطم بود و اکثر بازیکنان قرارداد داشتند جذب بازیکن کمی سخت بود؛ اما ما سعی کردیم حضور خوبی در این بازار داشته باشیم.
وی افزود: در چند پست بازیکنانی را گرفتیم و در چند پست هم کمبودهایی داشتیم؛ اکنون تیم مان ترکیبی از بازیکنان جوان و با تجربه است و شرایطمان بد نیست.
لک، با اشاره به قرعه تیمش ادامه داد: قرعه سختی در هفتههای ابتدایی داشتیم؛ اما تا امروز نتایج بدی نگرفتیم و این هفته مقابل گهرزمین که یکی از مدعیان قهرمانی است قرار میگیریم و امیدواریم بازی خوبی باشد.
وی با بیان اینکه گهرزمین تیم خوبی است و بازیکنان ملیپوش زیادی دارد گفت: شرایط خوبی داریم و امیدواریم بازیکنان جوانمان که کنار ما کار میکنند زودتر به مرز آمادگی برسند و بتوانیم استفاده بیشتری از آنها ببریم.
به دنبال ارتقای رتبه تیم نسبت به فصل قبل هستیم
لک، درمورد هدفگذاری باشگاه در فصل جدید گفت: هدفگذاری باشگاه این است که امسال رتبهمان نسبت به سال گذشته بهتر شود؛ پارسال تیم در رده پنجم بود و امسال به دنبال این هستیم بین ۴ تیم بالای جدول باشیم.
سرمربی تیم فوتسال فولاد زرند درمورد بودجه تیمش گفت: در لیگ جزو تیمهای ششم یا هفتم لیگ از نظر بودجهای هستیم و ما تقریباً تیم مان ۵۰-۵۰ است و با ۵۰ درصد بومی در لیگ حضور داریم.
وی با اشاره به اینکه این تیم جوانان بومی خوبی دارد افزود: چند روز قبل از شروع لیگ تستگیری گذاشتیم و ۵-۶ بازیکن جوان انتخاب کردیم که کنار سایرین تمرین میکنند. همچنین چند بازیکن کرمانی هم در تیم داریم.
لک، در مورد حضور زنان در سالن زرند برای نخستین بار گفت: زرند هواداران خوبی دارد بسیار فوتسال را میشناسند و بهخوبی تیم را مورد آنالیز و نقد قرار میدهند و تیمشان را خیلی دوست دارند.
وی افزود: خوشبختانه هفته اول شاهد حضور تماشاچیان خانم نیز بودیم و امیدواریم این هفته نیز در سالن آنها را ببینیم.
حالا روز جمعه گهر زمینی ها مقابل مستحکم ترین خط دفاع تا اینجای لیگ قرار میگیرند.
تیمی که تنها یک گل آن هم برابر گیتیپسند در اصفهان خورده است و حالا باید دید آیا شاگردان رضا لک میتوانند مدعی قهرمانی را در گلزنی ناکام بگذارند یا گهرزمین ها که هفته پیش نیز یک برد خانگی پرگل داشتن موفق میشوند.
پیروزی این دیدار برای هر ۲ تیم مهم است، زیرا گهرزمین نمیخواهد از رقبا عقب بیفتد و بدون شک حمید بیغم نیز برابر تیمی که فصل گذشته هدایت آن را داشته انگیزههایی دارد و در مقابل فولاد زرند نیز به عنوان میزبان اصلاً دوست ندارد روند شکستناپذیریاش در دربی استان کرمان قطع شود.
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