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۱۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۲۹

کشف ۲۵ تن برنج خارجی قاچاق در خرم‌آباد

کشف ۲۵ تن برنج خارجی قاچاق در خرم‌آباد

خرم‌آباد - جانشین فرمانده انتظامی لرستان از کشف ۲۵ تن برنج خارجی قاچاق در خرم‌آباد خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ فرهاد ابدال‌چگنی ظهر امروز پنج‌شنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: در راستای اجرای طرح‌های عملیاتی مبارزه با قاچاق کالا و احتکار کالاهای اساسی و در پی دریافت گزارش‌های مردمی مبنی بر دپوی مقادیر قابل‌توجهی برنج در یک واحد صنفی در حومه شهر خرم‌آباد، بررسی موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی افزود: در یک عملیات مشترک و هماهنگ، مأموران اداره نظارت بر اماکن عمومی پلیس استان به همراه نمایندگان اداره تعزیرات حکومتی و سازمان صمت، پس از شناسایی دقیق محل، از انبار مذکور بازدید کردند.

جانشین فرمانده انتظامی لرستان، ادامه داد: در بازرسی از این واحد صنفی، حدود ۲۵ تن برنج خارجی که به‌صورت غیرقانونی دپو شده بود و هیچ‌گونه ثبت‌نامی در سامانه جامع تجارت انبارها نداشت، کشف شد.

سرهنگ ابدال چگنی با بیان اینکه کارشناسان ارزش ریالی کالاهای مکشوفه را حدود ۷۵ میلیارد ریال برآورد کردند، تصریح کرد: در این راستا انبار مذکور با دستور قضایی پلمب و پرونده تخلف تشکیل شد.

وی با تأکید بر برخورد قاطع پلیس با مخلان امنیت اقتصادی خاطرنشان کرد: پلیس با هرگونه فعالیت غیرقانونی که معیشت و آرامش مردم را هدف قرار دهد، با قاطعیت برخورد خواهد کرد و از شهروندان خواست هرگونه اطلاعات در خصوص احتکار کالا را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس گزارش دهند.

کد مطلب 6943203

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