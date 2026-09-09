پیام رئیس سازمان بسیج در پی شهادت ماموستا محمد نزهتی

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین حسین طائب رئیس سازمان بسیج مستضعفین در پی شهادت ماموستا محمد نزهتی و فرمانده حوزه بسیج شهید فدایی پارود، پیامی صادر کرد.

متن این پیام به شرح زیر است:



«بسم الله الرحمن الرحیم



شهادت مظلومانه ماموستا محمد نزهتی توسط گروهک‌های تجزیه طلب کُردیِ در آذربایجان غربی و همچنین شهادت غرورآفرین برادر مجاهد «عبدالرئوف اسحاقی» فرمانده دلاور حوزه بسیج شهید فدایی پارود استان سیستان و بلوچستان، که در راه تأمین امنیت و خدمت به مردم شریف منطقه به دست اشرار و دشمنان کوردل به فیض عظیم شهادت نائل آمدند را تبریک و تسلیت می‌گویم.

سوابق درخشان شهید ماموستا محمد نزهتی در بسیج از جمله همکاری طولانی با بسیج اساتید، طلاب و روحانیون، نشان از وجود شوق خدمت‌گذاری به مردم در این شهید عزیز بود.

شهید اسحاقی نیز با مجاهدت خالصانه خود، راه شهدای مدافع امنیت را ادامه داد و امروز به کاروان آن سرداران آسمانی پیوست.

ملت بزرگ ایران در این شب‌ها با حضور پرشور در خیابان‌ها و میادین که بیش از شش ماه از آن می‌گذرد، بار دیگر نقشه‌های دشمن برای ایجاد هراس و تفرقه را نقش بر آب کرده است.

شهادت ماموستا محمد نزهتی و شهید عبدالرئوف اسحاقی، جلوه‌ای از وحدت مثال‌زدنی شیعه و اهل‌سنت در ایران اسلامی است. دشمنان بدانند که اقدامات تروریستی هرگز نمی‌تواند این وحدت و انسجام ملی را از بین ببرد؛ بلکه خون شهیدان عزیزمان، پیوند ملت ایران را مستحکم‌تر و عزم آنان را برای ایستادگی راسخ‌تر خواهد کرد.

از درگاه خداوند متعال برای این دو شهید سرافراز، علوّ درجات و همنشینی با اولیای الهی، و برای بازماندگان معزز ایشان و همه داغدیدگان، صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت دارم.»