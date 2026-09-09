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۱۹ شهریور ۱۴۰۵، ۲:۴۹

پیام رئیس سازمان بسیج در پی شهادت ماموستا محمد نزهتی

پیام رئیس سازمان بسیج در پی شهادت ماموستا محمد نزهتی

رئیس سازمان بسیج مستضعفین با صدور پیامی، شهادت ماموستا محمد نزهتی و فرمانده حوزه بسیج شهید فدایی پارود را تبریک و تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین حسین طائب رئیس سازمان بسیج مستضعفین در پی شهادت ماموستا محمد نزهتی و فرمانده حوزه بسیج شهید فدایی پارود، پیامی صادر کرد.

متن این پیام به شرح زیر است:

«بسم الله الرحمن الرحیم

شهادت مظلومانه ماموستا محمد نزهتی توسط گروهک‌های تجزیه طلب کُردیِ در آذربایجان غربی و همچنین شهادت غرورآفرین برادر مجاهد «عبدالرئوف اسحاقی» فرمانده دلاور حوزه بسیج شهید فدایی پارود استان سیستان و بلوچستان، که در راه تأمین امنیت و خدمت به مردم شریف منطقه به دست اشرار و دشمنان کوردل به فیض عظیم شهادت نائل آمدند را تبریک و تسلیت می‌گویم.

سوابق درخشان شهید ماموستا محمد نزهتی در بسیج از جمله همکاری طولانی با بسیج اساتید، طلاب و روحانیون، نشان از وجود شوق خدمت‌گذاری به مردم در این شهید عزیز بود.

شهید اسحاقی نیز با مجاهدت خالصانه خود، راه شهدای مدافع امنیت را ادامه داد و امروز به کاروان آن سرداران آسمانی پیوست.

ملت بزرگ ایران در این شب‌ها با حضور پرشور در خیابان‌ها و میادین که بیش از شش ماه از آن می‌گذرد، بار دیگر نقشه‌های دشمن برای ایجاد هراس و تفرقه را نقش بر آب کرده است.

شهادت ماموستا محمد نزهتی و شهید عبدالرئوف اسحاقی، جلوه‌ای از وحدت مثال‌زدنی شیعه و اهل‌سنت در ایران اسلامی است. دشمنان بدانند که اقدامات تروریستی هرگز نمی‌تواند این وحدت و انسجام ملی را از بین ببرد؛ بلکه خون شهیدان عزیزمان، پیوند ملت ایران را مستحکم‌تر و عزم آنان را برای ایستادگی راسخ‌تر خواهد کرد.

از درگاه خداوند متعال برای این دو شهید سرافراز، علوّ درجات و همنشینی با اولیای الهی، و برای بازماندگان معزز ایشان و همه داغدیدگان، صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت دارم.»

کد مطلب 6942889

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