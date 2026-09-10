به گزارش خبرنگار مهر، ناجی شهیب‌زاده صبح امروز پنجشنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: نخستین روستابازار شهرستان آبادان با حضور معاون فنی و بازرگانی تعاون روستایی خوزستان فعالیت خود را آغاز کرد.

وی افزود: هدف از راه‌اندازی این بازارچه، عرضه مستقیم و بدون واسطه محصولات و کالاهای اساسی تولید شده در روستاها به شهر و قرار دادن این محصولات در اختیار مستقیم مصرف‌کنندگان است.

شهیب‌زاده با اشاره به مزایای این طرح تصریح کرد: ایجاد روستابازار با کوتاه کردن مسیر عرضه از تولیدکننده تا مصرف‌کننده، علاوه بر حمایت از تولیدکنندگان روستایی، زمینه دسترسی شهروندان به محصولات با قیمت مناسب‌تر را فراهم می‌کند.

وی بیان کرد: توسعه و استمرار فعالیت این روستابازار، ظرفیت بیشتری برای عرضه محصولات تولیدی روستاییان فراهم کرده و به تقویت ارتباط میان تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان کمک شایانی خواهد کرد.