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۱۹ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۱۷

روستابازار آبادان با هدف عرضه مستقیم محصولات کشاورزی راه‌اندازی شد

روستابازار آبادان با هدف عرضه مستقیم محصولات کشاورزی راه‌اندازی شد

آبادان - مدیر جهاد کشاورزی آبادان گفت: نخستین روستابازار این شهرستان با هدف عرضه مستقیم محصولات و کالاهای اساسی روستاییان به مصرف‌کنندگان افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ناجی شهیب‌زاده صبح امروز پنجشنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: نخستین روستابازار شهرستان آبادان با حضور معاون فنی و بازرگانی تعاون روستایی خوزستان فعالیت خود را آغاز کرد.

وی افزود: هدف از راه‌اندازی این بازارچه، عرضه مستقیم و بدون واسطه محصولات و کالاهای اساسی تولید شده در روستاها به شهر و قرار دادن این محصولات در اختیار مستقیم مصرف‌کنندگان است.

شهیب‌زاده با اشاره به مزایای این طرح تصریح کرد: ایجاد روستابازار با کوتاه کردن مسیر عرضه از تولیدکننده تا مصرف‌کننده، علاوه بر حمایت از تولیدکنندگان روستایی، زمینه دسترسی شهروندان به محصولات با قیمت مناسب‌تر را فراهم می‌کند.

وی بیان کرد: توسعه و استمرار فعالیت این روستابازار، ظرفیت بیشتری برای عرضه محصولات تولیدی روستاییان فراهم کرده و به تقویت ارتباط میان تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان کمک شایانی خواهد کرد.

کد مطلب 6942944

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    نظرات

    • مسیح IR ۱۳:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۹
      5 1
      پاسخ
      سلام خیلی عالی ...آدرس لطفا
    • نازنین IR ۱۷:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۹
      8 0
      پاسخ
      آدرس؟
    • شهروند IR ۲۱:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۹
      2 0
      پاسخ
      طرح عالیه ولی چرا آدرس ذکر نمی کنید؟
    • مجتبی IR ۰۸:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۰
      0 0
      پاسخ
      عالی، احسنت

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