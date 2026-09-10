به گزارش خبرنگار مهر، هفته هفتم لیگ برتر فوتبال امروز پنجشنبه ۱۹ شهریور با برگزاری سه دیدار پیگیری خواهد شد که در یکی از مهمترین مسابقات، استقلال در تهران و پیش از دیدار حساس خود برابر السد قطر در لیگ نخبگان آسیا، میزبان پیکان خواهد بود. آبیپوشان که در سه هفته اخیر به سه تساوی متوالی رسیدهاند، امیدوارند در حضور هواداران خود به نوار تساویها پایان دهند و با کسب سه امتیاز، با روحیهای مناسب راهی رقابتهای آسیایی شوند.
استقلال - پیکان؛ آبیها به دنبال بازگشت به مسیر پیروزی
تیم فوتبال استقلال پس از ثبت سه تساوی متوالی، امروز در ورزشگاه شهدای شهر قدس پذیرای پیکان خواهد بود و امیدوار است با حمایت هواداران خود به پیروزی برسد و سه امتیاز این دیدار خانگی را از آن خود کند.
این مسابقه برای آبیپوشان از اهمیت ویژهای برخوردار است؛ چرا که استقلال تنها چند روز بعد باید در لیگ نخبگان آسیا به مصاف السد قطر برود و کسب پیروزی مقابل پیکان میتواند روحیه این تیم را برای آغاز رقابتهای آسیایی افزایش دهد.
در این دیدار صالح حردانی، کاپیتان دوم استقلال، به دلیل مسائل انضباطی تنها غایب آبیپوشان خواهد بود و روزبه چشمی نیز با مصدومیت مواجه شده و به احتمال زیاد در این بازی نیمکت نشین خواهد شد تا امیرمحمد رزاقی نیا کاپیتان آبی ها در این دیدار باشد.
استقلال در ۱۰ دیدار اخیر خود مقابل پیکان، ۶ پیروزی به دست آورده و پیکان نیز تنها یک بار موفق به شکست آبیپوشان شده است. سه دیدار دیگر دو تیم نیز با نتیجه تساوی به پایان رسیده است.
پیکان هفته گذشته موفق شد صنعت نفت آبادان را شکست دهد و حالا به دنبال ثبت دومین پیروزی متوالی خود در فصل جاری است. استقلال پیش از آغاز این بازی با ۱۲ امتیاز در رده سوم جدول قرار دارد و پیکان نیز با ۸ امتیاز رتبه هفتم را در اختیار دارد. این دیدار از ساعت ۱۹ آغاز خواهد شد.
استقلال خوزستان - تراکتور؛ صدرنشین به دنبال ادامه روند بدون شکست
استقلال خوزستان امیدوار بود در هفته هفتم لیگ برتر در ورزشگاه غدیر اهواز از تراکتور میزبانی کند، اما به دلیل مشکلات مربوط به نور ورزشگاه، آبیهای خوزستانی بار دیگر مجبور شدند دیدار خانگی خود را در تهران برگزار کنند و از حریف تبریزی در ورزشگاه پاس پذیرایی خواهند کرد.
در سوی مقابل، تراکتور با عملکردی درخشان در هفتههای ابتدایی فصل در صدر جدول قرار گرفته است. سرخپوشان تبریزی با ۵ پیروزی و یک تساوی و بدون دریافت حتی یک گل، صدرنشین هستند و در این بازی نیز به دنبال حفظ جایگاه خود در بالای جدول خواهند بود.
تراکتور در این دیدار مهدی ترابی و شهریار مغانلو، دو بازیکن هجومی خود را به دلیل مصدومیت در اختیار نخواهد داشت. همچنین خداداد عزیزی، سرپرست تراکتور، به دلیل حکم کمیته انضباطی اجازه حضور در ورزشگاه پاس تهران را ندارد.
در طرف دیگر، استقلال خوزستان هنوز در فصل جاری موفق به کسب پیروزی نشده و امیدوار است با استفاده از امتیاز میزبانی بتواند به روند ضعیف خود پایان دهد؛ هرچند این تیم مقابل صدرنشین لیگ کار دشواری خواهد داشت.
در ۱۰ تقابل گذشته دو تیم، تراکتور ۷ بار به پیروزی رسیده، استقلال خوزستان یک بار برنده شده و دو دیدار نیز با نتیجه تساوی به پایان رسیده است. این مسابقه از ساعت ۱۹ آغاز خواهد شد.
شمسآذر - گلگهر؛ تقابل دو تیم به دنبال فرار از بحران
تیم فوتبال گلگهر امروز در قزوین میهمان شمسآذر خواهد بود؛ دیداری که سیرجانیها در آن سه غایب خواهند داشت. سیدمهدی رحمتی، سرمربی گلگهر و حیدر افسری، سرپرست این تیم، به دلیل محرومیت اجازه حضور روی نیمکت را ندارند و امید عالیشاه نیز به دلیل محرومیت نمیتواند گلگهر را در این مسابقه همراهی کند.
گلگهر فصل را با عملکردی قابل قبول آغاز کرد، اما در سه دیدار اخیر خود متحمل سه شکست متوالی شده و حالا برای بازگشت به شرایط مناسب، نیاز مبرمی به کسب امتیاز در این دیدار خارج از خانه دارد.
در سوی دیگر، شمسآذر نیز هفته گذشته شکست خورد و برای بهبود وضعیت خود در جدول ردهبندی به سه امتیاز این مسابقه نیاز دارد. بنابراین هر دو تیم با انگیزههای متفاوت اما هدفی مشترک یعنی کسب پیروزی وارد زمین خواهند شد.
شمسآذر و گلگهر تاکنون پنج بار برابر یکدیگر قرار گرفتهاند که حاصل آن دو پیروزی برای گلگهر و سه تساوی بوده است. شمسآذر تاکنون در هیچیک از دیدارهای رودررو موفق به شکست گلگهر نشده است.
این دیدار از ساعت ۱۹ در ورزشگاه سردار آزادگان قزوین برگزار خواهد شد.
برنامه بازی های هفته هفتم لیگ برتر فوتبال به شرح زیر است:
پنج شنبه ۱۹ شهریور ۱۴۰۵
* استقلال - پیکان؛ ساعت: ۱۹:۰۰
* استقلال خوزستان - تراکتور؛ ساعت: ۱۹:۰۰
* شمس آذر - گل گهر؛ ساعت: ۱۹:۰۰
شنبه ۲۱ شهریور
* ذوب آهن - سپاهان؛ ساعت: ۱۹:۰۰
* صنعت نفت آبادان - چادرملو؛ ساعت: ۲۰:۰۰
یکشنبه ۲۲ شهریور
* ملوان - فولاد؛ ساعت: ۱۹:۰۰
* مس شهربابک - نساجی؛ ساعت: ۱۹:۰۰
* خیبر - پرسپولیس؛ ساعت: ۱۹:۰۰
* فجرسپاسی - آلومینیوم؛ ساعت: ۱۹:۳۰
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