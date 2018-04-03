افت قیمت اوراق تسهیلات مسکن به ۶۰ هزار تومان/بازار مسکن در کما

به گزارش خبرنگار مهر، نرخ اوراق گواهی حق تقدم تسهیلات مسکن در روز جاری و پس از چند روز تعطیلی بازار سرمایه و فرابورس، در کانال ۶۰ هزار تومانی خرید و فروش شد و در مواردی به ۵۴ هزار تومان نیز کاهش یافت.

بر اساس این گزارش، در حالی امروز قیمت اوراق تسهیلات مسکن صادره در تیرماه ۹۶ که با نماد «تسه ۹۶۰۴» معامله می شود، به نرخ ۶۱ هزار و ۲۲۰ تومان خرید و فروش شد که در روزهای ابتدایی سال جاری، به ۶۴ هزار و ۴۰۰ تومان رسیده بود که نشان می‌دهد ۳ هزار تومان از قیمت آن کاسته شده است.

همچنین اوراق تسهیلات مسکن مرداد ۹۶ (تسه ۹۶۰۵) که در روزهای گذشته، به قیمت ۶۳ هزار و ۱۵۰ تومان به فروش رسید، امروز به قیمت ۶۳ هزار تومان معامله شد.

گفتنی است قیمت اوراق تسهیلات مسکن صادره در ماه های شهریور و مهر ۹۶ نیز با کاهش ۳ هزار تومانی مواجه بود و در حالی که در روزهای نخست فروردین ۹۷ به ترتیب به قیمت های ۶۳ هزار و ۱۵۰ و ۶۳ هزار و ۵۱۰ تومان خرید و فروش شده بود، امروز (سه شنبه ۱۴ فروردین) به ترتیب به قیمت های ۶۰ هزار و ۴۲۰ و ۶۱ هزار تومان به متقاضیان این اوراق واگذار شد.

گفتنی است اوراق تسهیلات مسکن فروردین ۹۵ نیز با ۳ هزار تومان کاهش به ۵۴ هزار تومان رسید که در یک سال گذشته این کاهش قیمت بی سابقه بوده است.

قیمت بالای مسکن مردم را از خرید منصرف کرد

حمیدرضا چراغی، کارشناس بازار مسکن در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به رکود سنگین بازار مسکن در نیمه دوم اسفندماه گذشته که در پیِ افزایش حدودا ۴۰ درصدی قیمت مسکن، در برخی مناطق تهران ـ رخ داد، درباره علل کاهش قیمت اوراق تسهیلات مسکن اظهار داشت: اگرچه در ماههای آذر، دی و بهمن ماه سال گذشته شاهد آغاز پیش رونق مسکن و افزایش قابل توجه تعداد معاملات بودیم، اما به دو دلیل کاهش نرخ سود سپرده های بانکی و نیز افزایش نرخ دلار، به یک باره با هجوم سفته بازان به بازار مسکن، قیمت ملک افزایش یافت که این موضوع سبب توقف رونق بازار مسکن شد.

وی افزود: به دلیل آنکه نه مردم قدرت خرید مسکن در پیِ افزایش بی سابقه قیمت را دارند و نه وام های بانکی پوشش دهی مناسب برای برای خرید مسکن را دارا هستند، مردم ترجیح داده اند فعلا وارد بازار مسکن نشوند. به همین دلیل و درپیِ کاهش تقاضا، عرضه نیز کاهش یافته و قیمت اوراق تسهیلات مسکن در بازار سرمایه فروکش کرده است.

گفتنی است بر اساس اعلام بانک مرکزی، قیمت مسکن در اسفندماه ۹۶ نسبت به اسفند ماه ۹۵ به طور میانگین در تهران ۲۶ درصد رشد داشته است.